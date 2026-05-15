Президент принял главу Всемирной метеорологической организации ООН

Глава государства принял президента Всемирной метеорологической организации ООН, генерального директора Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллу Аль-Мандуса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев отметил ключевую роль Всемирной метеорологической организации, являющейся специализированным учреждением ООН, в укреплении глобального сотрудничества в сферах климата, погоды, водных ресурсов и снижения риска стихийных бедствий.

Особое внимание собеседники уделили вопросам климатической повестки, имеющим стратегическое значение для Казахстана. В частности, подчеркнута важность развития систем раннего оповещения, модернизации метеорологической инфраструктуры, а также расширения обмена научными данными.

Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны укреплять сотрудничество с Национальным центром метеорологии ОАЭ.

Подчеркнута актуальность решения вопросов водной безопасности и управления водными ресурсами на региональном и глобальном уровнях. В этом контексте отмечена важность инициативы Казахстана по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

В Туркестанской области совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ реализуется проект по искусственному вызову осадков для повышения уровня наполнения водохранилищ и обеспечения водными ресурсами сельскохозяйственных территорий. Полномасштабный запуск проекта намечен на 17 мая 2026 года.

Казахстан стал первой страной региона, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя, отметили в Акорде.