Президент принял Маршала Сената Польши

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В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и расширения взаимодействия между законодательными органами двух стран

Фото: пресс-служба Президента РК

В Акорде состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Маршалом Сената Республики Польша Малгожатой Кидава-Блоньской, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства

– Мы придаем большое значение развитию взаимодействия с Вашей страной, которая входит в двадцатку крупнейших экономик мира. С момента установления дипломатических отношений между нашими государствами сложились поистине дружественные связи, межпарламентский диалог развивается планомерно и весьма успешно, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено общим историческим связям. Президент отметил заслуги выдающегося польского этнографа - Адольфа Янушкевича, который внес огромный вклад в изучение казахской истории, быта и культуры.

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал теплые слова приветствия Президенту Польши Каролю Навроцкому и Премьер-министру Дональду Туску.

В свою очередь Малгожата Кидава-Блоньска выразила искреннюю признательность Главе государства за оказанное гостеприимство.

– Для меня большая честь встретиться с Вами. Это мой первый визит в Казахстан, который имеет огромное значение. Мы приехали в очень важный для польского народа период – 90 лет со дня депортации наших соотечественников, которым казахский народ оказал поддержку и протянул руку помощи в те тяжелые времена. У нас не только общее историческое прошлое, но и большие перспективы в будущем. Для нас крайне важно развивать сотрудничество с Казахстаном – одной из ключевых стран данного региона, – сказала Маршал Сената.

#Токаев #Польша #маршал

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