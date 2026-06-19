Президент принял Маршала Сената Польши

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и расширения взаимодействия между законодательными органами двух стран

Фото: пресс-служба Президента РК

В Акорде состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Маршалом Сената Республики Польша Малгожатой Кидава-Блоньской, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства

– Мы придаем большое значение развитию взаимодействия с Вашей страной, которая входит в двадцатку крупнейших экономик мира. С момента установления дипломатических отношений между нашими государствами сложились поистине дружественные связи, межпарламентский диалог развивается планомерно и весьма успешно, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено общим историческим связям. Президент отметил заслуги выдающегося польского этнографа - Адольфа Янушкевича, который внес огромный вклад в изучение казахской истории, быта и культуры.

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал теплые слова приветствия Президенту Польши Каролю Навроцкому и Премьер-министру Дональду Туску.

В свою очередь Малгожата Кидава-Блоньска выразила искреннюю признательность Главе государства за оказанное гостеприимство.