Президент принял министра по чрезвычайным ситуациям

Чингис Аринов рассказал главе государства о деятельности ведомства и проводимых реформах

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Касым-Жомарту Токаеву также доложили о паводковой обстановке, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации министра по ЧС, командное управление оснащено цифровыми технологиями, включая онлайн-видеотрансляции с дронов и интеграцию с межведомственными сервисами. В результате число происшествий сократилось на 2,8%, гибели граждан – на 10,2%, травмированных – на 8,1%.

Кроме того, в 2024 году в эксплуатацию введено 14 новых пожарных депо.

«Введена новая форма для спасателей, закупаются воздушные суда, а также запущена программа «Ауыл құтқарушылары», направленная на повышение безопасности в сельской местности», - добавил Чингис Аринов.

Президенту также доложили о паводковой обстановке в стране. По словам министра, ситуация - стабильная. Под контролем находятся восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.

Глава государства поручил уделить особое внимание противопаводковым мероприятиям и продолжить выполнение поставленных задач по модернизации системы предупреждения и ликвидации ЧС.