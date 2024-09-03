Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту.

Президент подчеркнул, что ожидает от министра качественного исполнения поручений, данных на cовещании по развитию туризма в июне этого года.

Ербол Мырзабосынов был назначен на должность 2 сентября. Ранее он был председателем комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Республики Казахстан.