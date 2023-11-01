Президент принял руководителей бизнес структур Франции

Экономика
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На полях казахско-французского бизнес-форума глава государства встретился с руководителями бизнес структур Франции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная компания была одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сегодня в нашей стране успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальных рисков продовольственной безопасности важное значение приобретает сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания. В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Эмманюэль Бенье поблагодарил главу государства за встречу и поделился планами Lactalis по расширению сотрудничества и открытию новых производств в Казахстане.

#казахстан #Астана #Франция #Токаев #президент #бизнес

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