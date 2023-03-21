Президент исполнит желание в рамках благотворительной акции "Жүрек жылуы"

Свои желания загадывали дети из малообеспеченных и многодетных семей, люди с инвалидностью и пенсионеры, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda .

Фото: t.me/Aqorda

В ходе акции, проходящей в течение марта, оказывается помощь социально незащищенным группам населения, исполняются просьбы и пожелания, с которыми в своих письмах обратились многодетные семьи, люди с особыми потребностями, пенсионеры.

Волонтеры попросили главу государства выбрать из сундука одно из писем.

Прочитав письмо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что пожелание его автора будет исполнено.

Кроме того, президент выразил признательность молодым людям, организовавшим эту благотворительную акцию.