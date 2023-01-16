Президент принял участие в церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"

Саммит в Абу-Даби – первый в этом году международный форум, который посвящен широкому кругу важнейших тем, включая продовольственную и водную безопасность, доступ к энергии, декарбонизацию промышленности, здоровье и адаптацию к климату.

Фото пресс-службы президента РК

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В мероприятии также приняли участие президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Анголы Жуан Лоренсу, министр иностранных дел Египта, президент 27-й сессии Конференции ООН по изменению климата COP27 Самих Шукри, а также политики, лидеры в сферах возобновляемой энергии, технологического развития и инноваций, инвесторы и предприниматели.

В рамках саммита ожидается выступление Касым-Жомарта Токаева.

ADSW 2023 – это глобальная инициатива, продвигаемая ОАЭ для поддержки международных усилий процесса устойчивого развития.

Саммит в Абу-Даби – первый в этом году международный форум, который посвящен широкому кругу важнейших тем, включая продовольственную и водную безопасность, доступ к энергии, декарбонизацию промышленности, здоровье и адаптацию к климату.

Цель мероприятия – сформировать повестку дня в области устойчивого развития и придать импульс 28-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 28), объединив глобальное сообщество и способствуя конструктивному диалогу для достижения консенсуса в различных вопросах, новаторских партнерских отношений и инновационных решений.

На ADSW 2023 впервые состоится Саммит по зеленому водороду, на котором будет подчеркнут его потенциал в деле декарбонизации ключевых отраслей экономики, добавили в Акорде.



