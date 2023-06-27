Президент присудил премии и гранты журналистам Казахстана

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу глава государства.
Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности президента РК в области средств массовой информации:
присудить премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
Алимжановой Ирине Советжановне – корреспонденту телеканала «31 канал» за вклад в развитие телевидения Казахстана;
Балажану Абаю – главному редактору газеты «Оңтүстік Қазақстан» за вклад в развитие региональной журналистики;
Вологодской Галине Юрьевне – корреспонденту газеты «Казахстанская правда» за вклад в развитие отечественных СМИ;
вручить гранты президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
Астахову Илье Дмитриевичу – корреспонденту информационного портала «Orda.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;
Балтабаеву Адилу Сериковичу – корреспонденту телеканала «Хабар 24» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства;
Дуйсенгуловой Рабиге Табигатовне – корреспонденту информационного портала «Tengrinews.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;
Омашу Саламату – заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;
объявить Благодарность президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
творческому коллективу газеты «Время» – за вклад в развитие печатных средств массовой информации;
творческому коллективу ТОО «Қызылжар-Ақпарат» – за вклад в информационное обеспечение общественной и социально-экономической сфер региона;
творческому коллективу информационного портала «Kaztag» – за информационно-аналитическое освещение актуальных вопросов общества;
творческому коллективу телеканала «TDK-42» – за вклад в развитие региональной журналистики.