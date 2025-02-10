Президент Румынии объявил об отставке

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Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил о своем решении уйти в отставку. Политик уточнил, что намерен покинуть пост 12 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Заявление прозвучало на фоне намерения оппозиционных партий запросить в парламенте голосование по вынесению импичмента главе государства.

«Чтобы избавить Румынию от этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента Румынии», — сказал Йоханнис.

Клаус Йоханнис занимал пост президента с 2014 года.

Согласно Конституции, в случае отставки главы государства выборы нового президента должны состояться в течение трех месяцев.