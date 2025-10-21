В 2024 году транзит нефти через Азербайджан составил почти 1,5 млн тонн - Президент

Важной темой обсуждения на встрече Президентов Казахстана и Азербайджана стало сотрудничество в энергетической сфере, в которой обе страны обладают большим потенциалом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«С удовлетворением отмечаю совместную работу по транспортировке казахстанской нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. В прошлом году транзит этого стратегического сырья через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. В ближайших планах – значительно увеличить этот объем», - подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

Импульс развитию национальных энергосистем призван придать проект прокладки глубоководного электрического кабеля, который существенно усилит наши позиции в экспорте «зеленой» энергии. Большая работа проводится в рамках поставок казахстанской урановой продукции на зарубежные рынки через территорию Азербайджана.

«И в этой связи хочу выразить признательность уважаемому Президенту Азербайджана за поддержку всех ключевых инициатив и проектов», – подчеркнул Президент Казахстана.

Принимая во внимание стремительное развитие искусственного интеллекта, главы государств отметили, что широкие возможности открываются в IT-секторе.

«Казахстан приобрел опыт в цифровизации государственных услуг, развитии IT. Мы готовы к реализации совместных проектов в этой области. В ходе переговоров отмечена важность ускорения проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Правительствам поручено в кратчайшие сроки обеспечить ее готовность», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

