Президент выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау"

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинск Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау". Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительству и акиму Карагандинской области поручено принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших", – говорится в телеграмме.

Сегодня, 3 ноября, в 03.03 на шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария. По предварительной информации, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа.

Без признаков жизни было найдено 4 работника шахты, 4 человека выведены и госпитализированы в ЦБ Шахтинска. Позже МЧС РК сообщило об еще одном погибшем.

На месте происшествия находится аким области, глава города, руководство компании, работает аварийно-спасательная служба ПВАСС "Комир".

По факту ЧП зарегистрировано уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК.