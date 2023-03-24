Президенту доложили о работе Международного финансового центра "Астана"

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по дальнейшему расширению спектра инструментов устойчивого финансирования и роли центра в реализации цели по финансированию достижения углеродной нейтральности страны.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства был проинформирован о работе Международного финансового центра «Астана» по развитию инновационных финансовых продуктов и услуг, укреплению инвестиционной привлекательности страны, а также взаимодействию с ключевыми бизнес-партнерами в рамках обновленной стратегии развития МФЦА.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по дальнейшему расширению спектра инструментов устойчивого финансирования и роли центра в реализации цели по финансированию достижения углеродной нейтральности страны.

Президент отметил важную роль МФЦА в создании инфраструктуры и условий для привлечения иностранных инвестиций, а также в развитии фондового рынка и экономики Казахстана.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости повышения конкурентоспособности центра, создания благоприятных условий для масштабных инвестиций в актуальные инфраструктурные проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут.