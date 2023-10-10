Президенту представили проект новой ТЭЦ Кызылорды

Теплоэлектроцентраль позволит полностью обеспечить потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток поставлять в другие регионы

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект новой теплоэлектроцентрали областного центра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В прошлом году министерство энергетики подписало соглашение с турецкой компанией Aksa Enerji Uretim AS о строительстве новой парогазовой установки в областном центре. Мощность новой ТЭЦ, возводимой за счет иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта – 215 млрд тенге.

По словам акима области, подготовка к строительству идет полным ходом. Теплоэлектроцентраль будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Она позволит полностью обеспечить потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток поставлять в другие регионы.

Действующая ТЭЦ была построена в 1964 году, уровень износа основного и вспомогательного оборудования на ней достиг 90 %. Помимо этого, в модернизации нуждается почти половина теплосетей города, общая протяженность которых составляет 207,7 километра.

Ознакомившись с проектом, Касым-Жомарт Токаев отметил его важность для укрепления энергетической безопасности страны. Он поручил правительству и акимату ввести ТЭЦ в эксплуатацию в установленные сроки.