Президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау посетили МФЦА

В центре зарегистрировано более 3400 компаний из 85 стран мира, в том числе 6 компаний - с африканского континента

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, находящийся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров рассказал о структуре финансового центра и основных направлениях его деятельности. По его словам, приоритетными областями сотрудничества между двумя странами на площадке центра могут стать инвестиции, зеленое и исламское финансирование, а также обучение кадров финансовой отрасли.

Было отмечено, что на сегодняшний день объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 14 млрд долларов, из которых 6,7 млрд – портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange. В центре зарегистрировано более 3400 компаний из 85 стран мира, в том числе 6 компаний - с африканского континента.

Президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау были проинформированы о работе Суда МФЦА — первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах прецедентного права, а также о функционировании Международного арбитражного центра и Центра зеленых финансов.

Главы государств также ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) и особенностями регуляторного режима финансового центра.