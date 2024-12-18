Президенты Казахстана и Гвинея-Бисау рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества

Международное сотрудничество , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Приветствуя гостя, Токаев высоко оценил визит, отметив его исключительную важность в контексте развития двусторонних связей

Фото: пресс-служба президента РК

После встречи тет-а-тет Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в расширенном формате с участием официальных делегаций обеих стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Вы впервые посещаете Казахстан в качестве президента Гвинеи-Бисау. Это исторический визит. Убежден, что сегодняшние переговоры на высшем уровне откроют новый этап сотрудничества наших стран», – подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в прошлом году исполнилось 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау. По его словам, этот исторический рубеж закладывает серьезную основу для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства.

«За эти годы нам удалось выстроить отношения, основанные на взаимном уважении, поддержке и крепкой дружбе. Мы уверены, что существует значительный потенциал для развития сотрудничества в различных сферах, особенно в экономике и торговле. Я рассматриваю Ваш визит как важный шаг в укреплении связей между нашими государствами», – добавил президент.

Умару Сисоку Эмбало выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием

«Мой сегодняшний визит в Вашу страну является выражением нашего общего желания укреплять дружественные связи и сотрудничество между Бисау и Астаной», – отметил он.

Президент Гвинеи-Бисау подчеркнул, что наши страны успешно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. Он поддержал позицию главы РК по реформированию ООН и других международных организаций.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества в таких перспективных областях, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, горно-металлургический комплекс, финансы, цифровизация и телекоммуникационные технологии.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #Гвинея-Бисау

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