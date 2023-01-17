Президенты Казахстана и ОАЭ сделали совместное заявление

Президент , Международное сотрудничество , Поездки
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Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поддержал инициативу Казахстана по созданию Международной организации биологической безопасности.

Фото пресс-службы президента РК

Пресс-служба президента РК опубликовала совместное заявление главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, сообщает Kazpravda.kz.

1. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов, совершил официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты 16-18 января 2023 года.

2. В ходе встречи президенты рассмотрели пути расширения политико-дипломатического, торгово-экономического и культурного сотрудничества, обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов.

3. Главы государств отметили, что двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Эмиратами развивается в рамках тесного диалога и в атмосфере взаимного доверия и уважения, укрепляется партнерство в различных отраслях в интересах народов двух стран.

4. Стороны, подтверждая важность плодотворного экономического партнерства между двумя странами, выразили намерение и дальше углублять двустороннее экономическое сотрудничество в соответствии с национальными интересами. В частности, обсудили такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.

Президенты высоко оценили ратификацию Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между двумя странами, отметив, что оно выведет двусторонние экономические отношения на новый уровень.

5. Стороны, отметив, что углубление культурного обмена, а также расширение сотрудничества в сферах туризма, спорта, образования, науки и здравоохранения являются важными для сближения народов, углубления взаимопонимания между ними, взаимообогащения культур и развития двусторонних отношений, договорились укреплять сотрудничество в этих областях.

6. Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Заид Аль Нахаян придали особое значение усилению роли Организации Объединенных Наций в делах международной безопасности и устойчивого развития.

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективную роль Объединенных Арабских Эмиратов в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в 2022-2023 годах.

7. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил представителей Объединенных Арабских Эмиратов за активное участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Астане 14-15 сентября 2022 года. Стороны договорились продолжить все инициативы съезда, а также усилия религиозных лидеров по содействию межрелигиозному, межкультурному и межцивилизационному диалогу.

8. Мухаммед бен Заид Аль Нахаян выразил благодарность и признательность дружественной Республике Казахстан за поддержку проведения 13-й Министерской конференции Всемирной торговой организации в феврале 2024 года в городе Абу-Даби.

Кроме того, он выразил признательность за поддержку, оказанную Казахстаном присоединению Объединенных Арабских Эмиратов к Шанхайской организации сотрудничества в качестве партнера по диалогу, и выразил уверенность в дальнейшем развитии действий в направлении многостороннего сотрудничества между двумя странами.

9. Президенты выразили намерение и поддержку в трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию и совместном развитии его потенциала.

Стороны отметили, что международные инициативы, выдвинутые двумя странами на международном и региональном уровнях, служат укреплению мира, устойчивого развития и общечеловеческих ценностей.

10. Стороны отметили стремление двух стран установить и поддерживать атмосферу доверия и взаимопонимания в региональном и международном масштабе, а также необходимость мирного решения международных вопросов исключительно дипломатическими средствами.

11. Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поддержал инициативу Казахстана по созданию Международной организации биологической безопасности.

12. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за теплый прием и высокий уровень гостеприимства и пригласил его посетить Казахстан с официальным визитом. Приглашение принято.

 

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