При поддержке партии AMANAT прошла XVI церемония «Жан Шуақ»

Во Дворце мира и согласия собралось более тысячи гостей и участников премии. Перед началом мероприятия прошла выставка изобразительного и прикладного искусства, где каждое произведение было создано художниками с особыми потребностями.

Открывая церемонию награждения, спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что поддержка лиц с инвалидностью всегда в центре внимания президента.

«Сейчас мы часто говорим об инклюзивном государстве, инклюзивной экономике, инклюзивном обществе. В широком смысле понятие «инклюзивность» означает справедливость и единство, порядок и верховенство закона, а также равные возможности для всех и для каждого. Это главные приоритеты курса реформ Касым-Жомарта Токаева», – сказал Ерлан Кошанов.

Также председатель Мажилиса особо отметил, что по поручению президента в стране заработал институт омбудсмена по правам социально уязвимых категорий населения. Начала работу депутатская группа «Инклюзивный Парламент» в составе из 19 депутатов. В региональных маслихатах исполняют свои обязанности 71 депутат с особыми потребностями. Все они ежедневно занимаются вопросами устранения социальных барьеров и создания доступной среды для людей с инвалидностью на всех уровнях.

По словам президента Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбековой, в этом году на соискание премии «Жан Шуақ» со всех регионов страны поступило свыше 200 заявок. А всего за историю премии ею было удостоено порядка 80 человек.

«Мы верим, что в нашем обществе каждый человек должен иметь равные возможности и права, несмотря на свои индивидуальные особенности. Наша премия выделяет тех, кто воплощает этот принцип, кто, несмотря на свои собственные трудности, демонстрирует невероятное упорство и вдохновляет нас всех. Мы помогаем людям с особыми потребностями открыть новые возможности для личностного развития», – сказала она.

Обладателем премии «За выдающиеся достижения в области спорта» стал Ермек Калымбетов из Шымкента, чемпион Азии и мира по паратанцам на колясках.

В номинации «За вклад в развитие предпринимательской деятельности» награды удостоен Даурен Альканов из Алматы, который основал мастерскую по бесплатному ремонту инвалидных колясок «Invakolyaski.kz».

Валентина Толмачёва из Астаны была удостоена награды «За вклад в позитивные изменения общественного сознания по отношению к людям с инвалидностью». Она организатор различных мероприятий и конкурсов для лиц с особыми потребностями.

«За вклад в развитие науки, образовательной деятельности, за стремление к знаниям» статуэтку получил Мейрхан Топанбай из Туркестанской области. Он владеет 10 языками и прочитал 68 тысяч книг.

Арман Карынсау из Темиртау получил премию в номинации «За выдающиеся достижения в области культуры». Он артист инклюзивного театра «Қанаттылар».

В номинации «За силу духа и стремление к победе» статуэтку получил житель столицы Ильнар Айтняков. Он открыл мастерскую по ремонту компьютеров, активно занимается благотворительностью.

«За выдающиеся достижения в области искусства» награды удостоена Анар Бексултанова из Тараза. Она открыла швейную мастерскую, обучает женщин с инвалидностью и трудоустраивает их.

А в специальной номинации от депутатской группы «Инклюзивный Парламент» победу одержал Серик Жузбай из Астаны. Он активно занимается благотворительностью, благодаря его заслугам более 100 брошенных детей воссоединились с родными семьями. Организовал обучение чтению на казахском, русском, арабском языках по системе Брайля для незрячих и слабовидящих казахстанцев.

Каждый номинант также был удостоен денежного приза в размере 1 млн тенге.

Церемония «Жан Шуақ» завершилась праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.