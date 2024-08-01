При строительстве бассейна в Карагандинской области похитили 130 млн тенге

«Ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ перечислял средства на счет подконтрольного ему предприятия, а также в адрес других предприятий, не имеющих отношение к строительству бассейна», - говорится в сообщении АФМ.