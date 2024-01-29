Прибывающих становится больше

В соответствии с поручением Главы государства Правительством была пересмотрена политика в сфере миграции населения и принята новая концепция на 2023–2027 годы, которую планируют реализовывать по семи основным направлениям. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на площадке СЦК.

– Во внешней миграции наблюдается положительная динамика. На 1 декабря 2023 года сальдо миграции составило +8,3 тысячи человек. По последним данным, в страну прибыли 23 тысячи человек, при этом выехали около 15 тысяч. В разрезе стран миграционный прирост в основном приходится на СНГ и Китайскую Народную Республику, – проинформировал спикер.

По мнению Аскарбека Ертаева, положительное сальдо наблюдается и по уровню образования: в страну прибыли больше образованных людей. За девять месяцев прошлого года положительное сальдо отмечено по техническим специальнос­тям (+986 человек), по экономическим (+585 человек), по юридическим (+222 человека), а также по педагогическим и медицинским (более +100 человек по каждой специальности).

Кроме того, возросла трудовая мобильность и во внутренней миграции. По словам Аскарбека Ертаева, количество переселенцев в пределах страны по сравнению с прошлым годом увеличилось на 26%. За январь – сентябрь 2023 года во внутренней миграции участвовали 733 тыс. человек, из которых 338 тыс. – это переселенцы между областями.

– Мегаполисы остаются центрами притяжения внутренних мигрантов. Так, за рассматриваемый период на постоянное жительство в столицу прибыли более 74 тысяч человек, в Алматы чуть меньше – 67 тысяч и в Шымкент – около 30 тысяч, – отметил он.

Аскарбек Ертаев проинформировал также о том, как проводится работа по дальнейшему развитию бизнес-иммиграции в Казахстане на фоне усиления конкуренции за инвестиции во всем мире. Сегодня предпринимаются меры по привлечению этнических казахов по карте «Ата жолы», и география претендентов на получение этой карты постоянно расширяется.

– Карта «Ата жолы» уже выдана 44 этническим казахским семьям. Помимо стран ближнего зарубежья, таких как Российская Федерация и Монголия, в получении карты «Ата жолы» также заинтересованы граждане США и стран Европейского союза. Если быть точнее – этнические казахи, – пояснил Аскарбек Ертаев.

Карта «Ата жолы» выдается имеющим востребованные профессии или же реализовавшим успешные бизнес-кейсы в странах проживания и желающим масштабировать свои проекты в Казахстане.

Ежегодно на территории страны увеличивается и количество прибывающих кандасов. Так, в прошлом году в Казахстан прибыли 21 325 кандасов. Прием документов для этой категории лиц осуществляется через загранучреждения или мобильное приложение eQonaq.

В трудодефицитные регионы в 2023 году были переселены 2 558 семей. Для решения вопроса обеспечения их жильем с июля прошлого года этим семьям выдано 1 290 сертификатов экономической мобильности на общую сумму 5,1 млрд тенге.

– В настоящее время пилотным проектом охвачены 242 участника. Результаты оказанных услуг подтверждаются данными, зарегистрированными в мобильном приложении FSMexpert. Сегодня прорабатывается вопрос интеграции мобильного приложения FSM с Цифровой картой семьи в части получения результатов опроса в автоматическом режиме, – сообщил ­Аскарбек Ертаев.

А еще в ведомстве ведется работа по внедрению единой системы регистрации мигрантов независимо от цели прибытия. К примеру, создан новый портал migration.enbek.kz, который обеспечивает единый учет иностранных граждан, прибывающих в Казахстан, а также мониторинг и контроль миграционных потоков.