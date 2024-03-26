Причины демонтажа наружной рекламы назвали в акимате Астаны

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Дана Аменова
Корреспондент

С начала года в столице демонтировали почти 1000 рекламных конструкций, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане ведется работа по приведению внешнего облика города в соответствие с требованиями законов РК «О рекламе», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О языках в РК».

С начала 2024 года с фасадов зданий во всех районах демонтировали около тысячи рекламных элементов. Реализацию единого архитектурно-художественного облика столицы осуществляет КГУ «Астана-Жарнама» акимата Астаны. Учреждение также проводит мониторинг наружной (визуальной) рекламы, размещенной на территории города.

Сотрудники КГУ «Астана-Жарнама», совместно с районными акиматами проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу элементов визуальной информации (вывесок и рекламы), которая не соответствует основным параметрам архитектурного стиля. С предпринимателями ведутся разъяснительные беседы, выдаются буклеты с описанием требований к вывескам, порядка размещения наружной (визуальной) рекламы.

«С начала 2024 года проведено визуальное обследование 161 фасада зданий и сооружений, по результатам которого демонтировано около 1000 элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям», — прокомментировали в городской администрации.

Работники учреждения приняли более 1 238 субъектов предпринимательства, которым разъяснены требования действующего законодательства по вопросам архитектурно-художественного оформления фасадов зданий (сооружений). Также рассмотрено 564 эскиза вывесок субъектов предпринимательства.

#Астана #акимат #реклама #демонтаж #причины

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