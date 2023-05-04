Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине

По данным ведомства, на сегодня из 49 тысяч заявок отказано более 32 тысячам.

Фото: Kazpravda.kz

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в интервью журналистам в Сенате назвал причины отказа в процедуре банкротства физических лиц, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сегодня мы получили более 49 тысяч заявок, из которых отказали более 32 тысячам, 6 тысяч заявок мы уже приняли в работу и в течение полугода они будут признаны банкротом», - сказал Биржанов.

По его словам, причины отказов различные.

«Основная суть отказов заключается в том, что пороговая сумма в 1600 МРП превышает, либо заявители имеют по несколько кредитов, и они хотят в какой-то части обанкротиться, но так невозможно. Мы каждого заявителя рассматриваем в совокупности», - пояснил вице-министр.

Также, по его информации, много случаев, когда заявители имеют имущество, транспортные средства, земельные участки.

«Это касается как раз внесудебного банкротства. Но это не полностью отказ в применении банкротства. Через три месяца человек имеет право повторно подать заявление. Процесс идет», - добавил Биржанов.