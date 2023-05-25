Причины продления учебного года назвал глава Минпросвещения

Впервые за историю казахстанского образования учебный год для школьников продлен.

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На заседании Правительства озвучили итоги этого учебного года, передает Kazpravda.kz.

Как отмечается, впервые за историю отечественного образования учебный год для школьников был продлен. Теперь ученики будут посещать школы 36 недель вместо привычных 34, то есть последний звонок для них прозвучит 31 мая.

Объясняя данное решение, министр просвещения Гани Бейсембаев назвал следующие причины:

- переход на пятидневную учебную неделю;

- снижение нагрузки на учащихся;

- соответствие продолжительности учебной недели стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

«Если обратить внимание на мировой опыт, в странах ОЭСР учебный год длится 40 недель. В связи с этим в период летних каникул школьники многих стран мира отдыхают всего 77 дней. Наши же школьники – 13 недель или 90 дней», — сказал Гани Бейсембаев.

Учебный год завершают более 3,7 млн учащихся школ Казахстана. 11-й класс заканчивают 172 тыс. выпускников, в том числе 6,8 тыс. претендентов на «Алтын белгі».

По окончании учебного года торжественное мероприятие планируется провести 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей. Торжественное вручение аттестатов пройдет с 20 по 22 июня.

Девятиклассники в этом году будут сдавать экзамены по 4 предметам со 2 по 13 июня.

Выпускники 11 классов – по 5 предметам с 5 по 19 июня.