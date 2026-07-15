Прием в вузы МВД стал полностью цифровым

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приемная кампания в ведомственные вузы МВД Казахстана продолжается в новом цифровом формате через систему Qyzmet-Police.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По данным министерства, с 15 июля абитуриенты приступают к сдаче нормативов по физической подготовке в территориальных департаментах полиции по месту жительства. Все испытания будут проходить с видеозаписью и прямой трансляцией, а родители смогут лично наблюдать за процессом.

Приемная кампания в ведомственные вузы МВД уже идет полным ходом. Главная особенность заключается в том, что впервые вся приемная кампания проходит в цифровом формате через информационную систему Qyzmet-Police.kz.

«Наша основная задача – сделать конкурс максимально открытым и понятным для всех. Первый этап мы успешно завершили. Кандидаты подали документы через систему, там же отражены результаты военно-врачебной комиссии. То есть бумажных личных дел, поездок по различным инстанциям и лишних контактов стало значительно меньше. С 15 июля начинается следующий этап – сдача нормативов по физической подготовке. Они будут приниматься не в вузах, а по месту жительства кандидатов, в территориальных департаментах полиции. Это сделано прежде всего для удобства самих абитуриентов и их родителей. Очень важно, что весь процесс будет максимально открытым. Каждое выполнение норматива будет записываться на видео, будет организована прямая трансляция, а родители смогут лично присутствовать и наблюдать за прохождением испытаний. Мы хотим, чтобы каждый видел, что конкурс проходит честно и объективно. После завершения нормативов материалы каждого кандидата поступят в приемную комиссию соответствующего вуза», – отметил начальник управления департамента по работе с личным составом МВД Сенбек Имангали.

Также он добавил, что комиссия рассмотрит результаты ЕНТ, проверит льготы, изучит документы и примет решение исключительно на основании конкурсных показателей.

«При необходимости кандидат может быть приглашен на видеособеседование. Оно обязательно будет записываться. Это еще одна дополнительная гарантия прозрачности и объективности. В этом году на 1 250 учебных мест претендуют около четырех тысяч кандидатов. В завершение хочу обратиться к родителям: не доверяйте тем, кто обещает помочь с поступлением, ускорить процесс или решить любые вопросы за вознаграждение. Не тратьте на подобные предложения ни свои средства, ни свое время. Сегодня все ключевые решения принимаются в цифровой системе, каждый этап фиксируется, это видят ваши дети в личных кабинетах, а действия участников приемной кампании проверяются. МВД желает удачи всем абитуриентам и уверено, что ваши знания, упорство и труд станут залогом успешного поступления», – заключил спикер.

Напомним, с 20 июня во всех вузах страны начали работу приемные комиссии.