По сведениям пресс-службы МВД РК, в рамках второго этапа широкомасштабной акции «Приемная на дороге» порядка 280 мобильных групп полиции оказывали консультации и отвечали на вопросы граждан.

Во многих регионах акция проходила с участием первых руководителей территориальных департаментов. Так, начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин, отвечая на вопрос жителя Караганды о необходимости установки дорожного знака об ограничении скорости на одной из улиц города, дал поручение проработать вопрос в кратчайшие сроки.

Жители Алматинской области руководителю полиции Мурату Урумханову в основном задавали вопросы по линии миграции, лицензионно-разрешительной сис­темы и дорожной безопасности.

В Акмолинской области стражи порядка для того, чтобы охватить как можно большее число автолюбителей, организовали «приемную на дороге» прямо на посту «Рубеж Бурабай» с очень интенсивным дорожным движением. Служебные автобусы, оформленные специальными баннерами и логотипами, расположились таким образом, чтобы их видели все водители, проезжающие по трассе.

– Мне не всегда удается найти время и прийти в полицию за консультацией, – поделился мнением бизнесмен Болатбек Абдрахманов. – Приятно, что полиция сама пришла к водителям и проводит такую акцию, в ходе которой я быстро получил ответы на все интересующие меня вопросы.

Водителей интересовали такие проблемные вопросы, как регистрация и переоборудование транспорта, уплата штрафов за нарушение ПДД. Не остались без внимания и пожелания автолюбителей об улучшении состояния улично-дорожной сети области и работы полицейских нарядов.

Отметим, что по поручению министра территориальными органами внутренних дел аналогичная акция будет проводиться ежемесячно.