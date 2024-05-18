Приглашаем на экскурсию

Первым руководителем Аулиеатин­ского краеведческого музея, открытого в 1931 году, был Петр Косивцев. Именно тогда был заложен фундамент, на котором держится работа коллектива объекта истории и культуры по сей день.

Спустя девять лет после открытия музею присвоили статус областного. С того момента здесь стали накапливаться артефакты, отражающие быт наших предшественников, проживавших на территории целого региона. Со временем музей стал не просто хранилищем ценных находок, а центром археологии и научно-собирательных экспедиций.

– Первый научный план по организации учреждения предложил видный ученый, доктор искусствоведения

Лазарь Ремпель. В середине 1970-х годов местное хранилище артефактов было включено во Всесоюзный туристический маршрут, а фонд учреждения заметно увеличился и стал насчитывать свыше 70 тысяч экспонатов. И уже в 1977 году его посетили первые иностранные турис­ты, – рассказывает завотделом экскурсий и обслуживания населения музея Инара Абушеменова.

В 2019 году по случаю празднования 80-летия Жамбылской области музей был перенесен на территорию историко-культурного комплекса «Древний Тараз». Сегодня здание учреждения имеет два этажа и включает в себя четыре экспозиционных зала.

Открывает музейное собрание экспозиция, которая знакомит посетителей с древнейшей историей и природой региона.

– Представленные экспонаты помогают посетителям мысленно перенестись в каменный, бронзовый и ранний железный века, представить жизнь и быт первых людей на территории Жамбылского региона, увидеть их орудия труда и оружие, демонстрируют мир дикой природы того времени. Обычно большой интерес вызывают окаменелые останки древних организмов и растений – к примеру, раковины аммонита, бивня мамонта, части ствола дерева. Дети подолгу рассматривают чучела животных. Также привлекает внимание коллекция балбалов, найденных на территории области, – комментирует Инара Абушеменова.

Второй блок отображает эпоху средневековья. Представлена преимущественно керамика средневекового городища Тараз, а также элементы архитектурных сооружений.

– Средневековый Тараз был крупным торговым центром, связавшим Восток и Запад в период расцвета Великого шелкового пути, – продолжает рассказ заведующая отделом. – Этот зал вызывает живой интерес у гостей, поскольку здесь продемонстрирована коллекция глиняных изделий, сохранившихся практически в исконном виде. Время пощадило их, и у нас есть возможность восхититься высоким мастерством гончаров далекой эпохи. Можно представить, какими предметами наши предки пользовались в быту, понять, насколько большую роль играла глина как природный материал, который применялся и для создания посуды, емкостей для лекарств и благовоний, курильниц, светильников, так и для строительства и декора зданий.

Яркими примерами последнего служат оригинальные кирпичи и облицовочная плитка известных далеко за пределами страны мавзолеев Карахана, Айши-биби и Бабаджи-хатун – жемчужин средневекового зодчества эпохи Караханидов, вошедших в список архитектурных памятников «Сакральной географии Казахстана». Рядом находятся образцы керамического водопровода, обнаруженного вблизи городища Тараз и дворцового комплекса Акыртас.

На втором этаже с историей образования Казахского ханства и этнографией казахского народа знакомит третий зал. Здесь представлены сведения о зарождении государственности в Великой степи султанами Жанибеком и Кереем, предметы материальной культуры того периода, уникальный экспонат – кобыз выдающегося кюйши-композитора Ыкыласа Дукенулы.

– Тут посетители могут ознакомиться с коллекцией образцов национального искусства, характеризующей быт, культуру и обычаи кочевников. В основном это хозяйственные предметы, изготовленные из дерева, кожи, шерсти, кости, рогов… Здесь также представлены казахская национальная одежда, женские ювелирные украшения и оружие батыров, – демонстрирует экспонаты Инара Абушеменова.

Завершают экскурсию по музею зал образования Жамбылской области (в нынешнем году она празднует свое 85-летие. – Авт.) и зал почетных граждан региона, где представлены сведения о развитии промышленности и сельского хозяйства, архивные документы и фото­графии Героев Социалистического Труда, передовиков производства, сельских тружеников, сведения по истории областного суда, телевидения и печатных изданий.

На первом этаже музея также располагаются библиотека, в которой собраны коллекции ценных книг, лаборатория, где проводятся исследования и реставрация музейных экспонатов, конференц-зал. Немаловажную роль в деятельности музея играют отдел фонда по работе и сохранению музейных ценностей, отдел экскурсий и обслуживания населения, научно-исследовательский отдел, а также архив для хранения ценных бумаг и документов.

– Мы не ограничиваемся только организацией стационарных экспозиций. Музей продолжает соблюдать традиции, заложенные нашими предшественниками, – подчеркивает Инара Абушеменова. – Нашими гостями все чаще бывают представители других областей Казах­стана и зарубежных стран, приезжающие в регион на деловые встречи, научные конференции, культурные и спортивные мероприятия международного и респуб­ликанского значений. В музее регулярно проводятся передвижные выставки, тематические вечера, посвященные значимым личностям и юбилейным датам исторических событий, «круглые столы», респуб­ликанские и областные конференции, научные семинары, лекции и уроки для школьников и студентов, экскурсии для разных категорий населения, в том числе для людей с ограниченными возможнос­тями, иностранных туристов и даже детей дошкольного возраста. Для каждой группы применяется отдельный формат с учетом особенностей посетителей.

Сегодня в областном историко-краеведческом музее хранятся более 75 тыс. экспонатов, включая уникальные, которые встречаются в единичном экземпляре. За прошлый год его посетили 11 285 человек. Они стали участниками более 80 мероприятий и 527 экскурсий, проведенных на казахском и русском языках.