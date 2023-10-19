Приговор создателю фонда "Архитекторы будущего" Марату Абиеву оставили прежним

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Приговор основателю незаконного фонда «Архитекторы будущего» Марату Абиеву оставили без изменений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Суд Астаны рассмотрел апелляционные жалобы на приговор межрайонного суда по уголовным делам столицы от 21 августа 2023 года, по которому основатель незаконного фонда «Архитекторы будущего» А. признан виновным в создании и руководстве ОО, чья деятельность сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний (часть 1 статьи 404 УК), а также в распространении заведомо ложной информации, создающем опасность нарушения общественного порядка и совершенном при проведении публичных мероприятий (пункт 2 части 4 статьи 274 УК).

Как тогда установил суд, Марат Абиев в 2019 году основал компанию по развитию сельского хозяйства, выращиванию зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство. В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

В августе 2020 года, еще до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, он снял фильм «Архитекторы будущего», чтобы вызвать социальный всплеск и сформировать у казахстанцев ложное представление об эффективности его компании.

В фильме озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы в 35-50 ц/га, что выше на 400% урожайности по Казахстану. Однако фактически собранный урожай пшеницы в 2020 году составил лишь от 11,44 до 20,4 ц/га.

В сентябре 2020 года Абиев опубликовал свое творение в YouTube.

А в октябре 2020 года обратился в государственные органы с требованием предоставить пахотные земли для его проекта. В этих обращениях он снова указал ложную информацию о полученном им по семенам из Канады урожае, превышающем в 4 раза показатель по Северному Казахстану.

В январе 2021 года подсудимый основал без юридической регистрации сообщество Genezis (фонд «Архитекторы будущего») и открыл более 15 филиалов по республике.

В рамках деятельности этого объединения Абиев организовал сбор подписей под петицией с требованием к правительству предоставить 5 млн гектаров земли. Всего он ввел в заблуждение около 300 тысяч человек, которые подписали петицию.

8 мая 2022 года для проведения митинга под видом бесплатного концерта обвиняемый привлек участников Genezis со всего Казахстана в Астану. Мероприятие не состоялось.

После 26 ноября 2022 года Абиев собрал в столичном ночном клубе более 300 человек, где после показа фильма «Архитекторы будущего» призвал выйти на митинг в направлении резиденции «Акорда» с требованием одобрения его проекта.

Участников незаконной акции задержали правоохранительные органы.

21 августа 2023 года межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил Марата Абиева к 7 годам лишения свободы.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитники подали апелляционные жалобы, оспаривая вину.

«Изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, судебная коллегия согласилась с приговором суда первой инстанции и оснований для отмены или изменения приговора не установила. Приговор суда вступил в законную силу», – сообщили в суде.