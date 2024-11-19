Приходящих на водопой животных «поймала» фотоловушка в Алтын-Эмеле

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В горах государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» установили автоматическую регулировку подачи воды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Gasagormany

В ходе исследований с помощью фотоловушек было замечено, что несколько видов млекопитающих и птиц посетили водопой в горах Дегерес, установленном за счет средств Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Камера засняла моменты, как напиться воды пришла семья снежных барсов, бурый медведь, горный козел, дрозды, зяблики, сороки и другая живность.