Прииртышье будет развиваться

Прииртышье – один из индуст­риальных регионов Казахстана. За год здесь вырабатывают 39,2 млрд кВт·ч электроэнергии, или 42,5% всей электрической генерации страны. На долю облас­ти приходится и почти 60% добываемого в республике угля – в абсолютных цифрах это 56,6 млн тонн в год.

В целом по объему промышленного производства в 2,5 трлн тенге область с 750-тысячным населением занимает четвертое место среди всех регионов Казахстана.

– По всем ключевым социально-экономическим показателям дос­тигнута положительная динамика, – сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов, выступая на площадке Службы центральных коммуникаций. – Объем привлеченных инвестиций вырос на 28,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 730,1 миллиарда тенге. Считаю важным отметить, что 85 процентов из них – частные вливания. Все это позволило реа­лизовать 32 проекта и создать около 1 500 рабочих мест. До конца года планируется запустить еще 20 проектов на 291 миллиард тенге с созданием почти 800 новых рабочих мест.

В числе стратегически важных проектов глава региона назвал строительство ферросплавного завода возле Экибастуза. Его планируется запустить в первой половине 2024 года. Предприятие позволит Казахстану стать крупнейшим после Китая мировым производителем ферросплавов.

Всего в проработке региональных властей находится пул из 127 инвестиционных проектов с объемом вливаний более чем 2 трлн тенге и созданием 9,7 тыс. новых рабочих мест.

Брифинг о социально-экономическом развитии Павлодарской области Асаин Байханов давал ровно через год после произошедшей в Экибастузе аварии на теплосетях. И даже тот факт, что не с темы вхождения города в отопительный сезон началось выступление спикера и не ей были посвящены первые вопросы журналистов, говорит о нынешней ситуации – Экибастуз к зиме готов.

Для этого в городе выполнили просто колоссальный объем работ. Да и по области масштабы поражают. К примеру, в трех городах построено, реконструи­ровано или отремонтировано свыше 128 км тепловых сетей на сумму более 22 млрд тенге.

– На Экибастузской ТЭЦ из 10 имеющихся котлоагрегатов на шести проведен капитальный ремонт и на двух – текущий. ТЭЦ работает в штатном режиме и выдает необходимые параметры теплоснабжения. По оставшимся двум котлам работы завершены, идут пусконаладочные работы, – подчеркнул Асаин Байханов. – На ремонт ТЭЦ выделено 17 миллиардов тенге, из которых 8,5 миллиарда из бюджета и 8,5 миллиарда – за счет средств АО «ЦАЭК».

Полностью завершены работы на сетях. Чтобы привести в порядок свыше 70 км коммуникаций, выделялось 2,1 млрд тенге из областного бюджета и 3 млрд – собственниками ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

Говоря о появляющихся в соцсетях жалобах экибастузцев на то, что в квартирах прохладно, аким признался: об этом знает, сам посещает проблемные многоквартирные жилые дома. Большая часть таких жилых многоэтажек давно не имеет органа самоуправления. Также есть микрорайоны, в которых исторически дома недогревались из-за особенностей городской системы теплоснабжения. Поэтому в Экибастузе строят дополнительную тепловую магистраль, которая внутри сезона не повлияет на ситуацию, но потом позволит улучшить гидравлические параметры для соответствующих микрорайонов.

– Мы все эти дома знаем, регулировка проведена, изменили балансировку системы, – подчеркнул аким, – и будем четко отслеживать ситуацию при изменении погоды и регулировать подачу тепла совместно с коммунальщиками.

Непростой сезон переживают и аграрии Прииртышья, которые столкнулись с сильнейшей засухой, усугубленной маловодными весенними попусками. «Казахстанская правда» уже рассказывала о том, что фермеры просили ввести режим ЧС природного характера, чтобы получить максимально гибкие условия для государственной помощи. До объявления чрезвычайной ситуации в области не дошло, тем не менее региональные власти постарались сделать максимум, чтобы тяжелое лето не стало для сельхозформирований последним.

– Во-первых, из местного бюджета были выделены три миллиарда тенге для удешевления стоимости затрат фермеров на заготовку кормов, господдерж­ку получили более 1,5 тысячи животноводов. Во-вторых, увеличены объемы удешевленного дизтоплива с четырех до 10 тысяч тонн для проведения сенокоса. Льготная цена – 232 тенге, это на 21 процент ниже рыночной стоимости дизтоплива. В-третьих, для заготовки сена выделены дополнительные сенокосные угодья из земель государственного лесного фонда площадью свыше 25 тысяч гектаров, они позволили заготовить около 20 тысяч тонн сена, – сообщил Асаин Байханов.

Кроме того, при поддержке Правительства из республиканского бюджета выделены 6,8 млрд тенге на субсидирование инвестиционных затрат, семян, пестицидов, минеральных удобрений, племенную и селекционную работу по животноводству. Непосредственно страховые выплаты из-за засухи на сумму 1,3 млрд получили 38 хозяйств области. Также с финансовыми институтами есть договоренность по реструктуризации и пролонгации 95 займов – 42 уже одобрены, остальные находятся в работе.

Безусловно, прямую помощь от государства получают именно аграрные формирования, но в этом сезоне ничуть не легче личным подсобным хозяйствам, которые из-за отсутствия юридического статуса не имеют доступа ни к субсидиям, ни к другим выплатам.

– В Павлодарской области около 27 тысяч личных подсобных хозяйств. Мы провели работу по ним по всем районам... В каждом сельском округе есть мощное агроформирование – с ними по меморандуму определили инструменты и цену на сено, – пояснил Асаин Байханов. – Не будем скрывать, стоимость его увеличилась – в среднем 30 тысяч тенге за тонну. Но заготовленного объема сена достаточно, чтобы прокормить скот зимой. Само собой, многое будет зависеть от зимы, поэтому нами в СПК «Павлодар» были выделены специальные средства для формирования фуражного стабилизационного фонда в размере 5 тысяч тонн – для того, чтобы по фиксированной удешевленной стоимости продавать, в том чис­ле населению, данное фуражное зерно в случае, скажем, ухудшения ситуации с кормами. Кроме того, несколько сельхозформирований в области имеют очень большие запасы трехлетнего сена. Есть предварительная договоренность: если понадобится, у них будем брать, чтобы население могло купить. Порядка 200 таких хозяйств в области есть, и даже если в среднем каж­дое сможет предоставить по 300 тонн, то мы консолидируем более 6 тысяч тонн сена внутри региона.

В целом для предстоящей зимовки скота в районах области заготовлено 1,2 млн тонн сена, и предпосылок к тому, чтобы переживать за крестьянские и тем более племенные хозяйства нет.

На брифинге Асаин Байханов рассказал и о путях решения других проблем Прииртышья. Например, сообщил, что для замены аварийных школ в области за счет средств крупных промышленных предприятий построили и уже открыли две современные школы в селах Моисеевка Железинского района и Каражар – Баянаульского. Третью новую школу откроют к концу года в селе Сычевка Павлодарского района.

Также Асаин Байханов проинформировал о том, как регион восстанавливается после сильнейшего урагана, в котором пострадали сотни частных домостроений и десятки сел остались без света.