Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2014 года № 144 Об утверждении Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях
Приказ министра культуры и спорта Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2014 года № 145 Об утверждении Правил комплектования, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда, других архивных документов государственными и специальными государственными архивами
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 10 июля 2013 года № 268 Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
Совместный приказ
О внесении дополнения в совместный приказ председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 18 апреля 2008 года № 133-ОД и министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 апреля 2008 года № 263 «Об утверждении перечня видов деятельности, технологически связанных с регулируемыми услугами (товарами, работами) водохозяйственной и (или) канализационной систем»
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