Приказы Республики Казахстан

Приказы
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Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 февраля 2011 года № 88 Об утверждении Правил организации курсов специальной подготовки водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2011 года № 88 О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 21 февраля 2002 года № 103 «Об утверждении Инструкции по осуществлению подразделениями дорожной полиции государственного надзора и контроля за соблюдением правил, нормативов и стандартов в сфере дорожной деятельности и совершенствованию организации дорожного движения» Совместный приказ О признании утратившими силу совместных приказов министра финансов Республики Казахстан и министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Содержание - скачать

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