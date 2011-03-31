Приказы Республики Казахстан

Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 февраля 2011 года № 88
Об утверждении Правил организации курсов специальной подготовки водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузовПриказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2011 года № 88
О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 21 февраля 2002 года № 103 «Об утверждении Инструкции по осуществлению подразделениями дорожной полиции государственного надзора и контроля за соблюдением правил, нормативов и стандартов в сфере дорожной деятельности и совершенствованию организации дорожного движения»Совместный приказО признании утратившими силу совместных приказов министра финансов Республики Казахстан и министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
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