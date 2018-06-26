Приказ Министра юстиции Республики Казахстан
г. Астана от 13 июня 2018 года № 923 О признании утратившим силу приказа Министра юстиции Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 25 «Об утверждении Правил осуществления правовой экспертизы проектов контрактов на недропользование»
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 6 июня 2018 года № 417 О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 30 мая 2014 года № 265 «Об утверждении Правил постановки на учет и снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны»
Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
г. Астана от 16 мая 2018 года № 188 Об утверждении перечня открытых данных Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных
Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 12 января 2018 года № 27 О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в области промышленности и экспортного контроля
Приказ исполняющего обязанности министра энергетики Республики Казахстан
г. Астана от 14 мая 2018 года № 171 О внесении изменений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 143 «Об утверждении цен на работы, услуги, производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии в области ведения метеорологического и гидрологического мониторингов и мониторинга состояния окружающей среды»
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана 18 апреля 2018 года № 175 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требованияк организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний»
Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 8 ноября 2017 года № 162 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике культуры и инструкций по их заполнению Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 10 ноября 2017 года № 165 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по структурной статистике и инструкций по их заполнению Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 10 ноября 2017 года № 166 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике торговли и инструкций по их заполнению
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