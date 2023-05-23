Приложение о достопримечательностях Казахстана появится на арабском языке

Интерес к Казахстану вырос среди туристов из арабских стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: Минкультуры и oopt.kz

Ближневосточное бизнес-издание ZAWYA.com, вещающее в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки, опубликовало статью о том, какие страны планируют посетить туристы из ОАЭ в конце июня, во время 6-дневных выходных в честь Курбан айта.

Издание отмечает, что 80% туристов из ОАЭ предпочитают отдыхать за рубежом. При этом в 2023 году заметно вырос спрос на путешествия в Казахстан. Журналисты связывают это с тем, что на прошедшей недавно в Дубае международной выставке Arabian Travel Market туркомпании наших стран заключили контракты на организацию приема арабских туристов в Казахстане. На этом мероприятии Казахстан получил награду как лучшая трендовая дестинация для путешественников из Ближнего Востока.

Отмечается, что в этом году популярностью у арабских туристов пользуется Алматы.

Кроме того, журналист и тревел-блогер из Кувейта Халид Альмутаири, ранее написавший электронную книгу о Казахстане на арабском языке, готовится выпустить приложение на арабском и английском языках об основных достопримечательностях Казахстана. Называться оно будет KazGo.

«Казахстан планомерно привлекает туристов из арабских стран. Например, с января этого года стало больше прямых рейсов между Казахстаном и ОАЭ. Также наша страна активно участвует в международных выставках в регионе, приглашает инфлюенсеров в рамках информационных туров и проводит B2B-встречи. Уже в конце мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и Дохе (Катар) пройдут B2B-встречи с участием наших туроператоров и местного турбизнеса», – отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

На главном фото – Государственный национальный природный парк «Чарын»