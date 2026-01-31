Пример для многих стран
Александр Чотрич, депутат Парламента Сербии, член парламентской группы дружбы «Казахстан – Сербия»
В Сербии и на Балканах в целом очень внимательно следят за реформами в Казахстане. Могу сказать: успехи во многих областях жизни вашего государства вызывают неподдельный восторг. Прежде всего потому, что реформы последних лет дали возможность существенно повысить уровень жизни жителей республики и прочно закрепили за страной статус самой быстро развивающейся в Центральной Азии.