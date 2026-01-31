Пример для многих стран

Александр Чотрич, депутат Парламента Сербии, член парламентской группы дружбы «Казахстан – Сербия»

В Сербии и на Балканах в целом очень внимательно следят за реформами в Казахстане. Могу сказать: успехи во многих областях жизни вашего государства вызывают неподдельный восторг. Прежде всего потому, что реформы последних лет дали возможность существенно повысить уровень жизни жителей республики и прочно закрепили за страной статус самой быстро развиваю­щейся в Центральной Азии.

Наряду с экономическими реформами большой интерес вызывает политическая модернизация, инициируемая Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Считаю, что предстоящие изменения Конституции станут примером для многих стран, ведь они приведут к главной цели – большей демократизации управления страной.

Важно отметить тот факт, что изменения, которые ожидаются в ходе конституционной реформы, будут проведены после консультаций со специалистами: юристами, правоведами, политиками, экспертами в разных областях общественной жизни, и самое главное – с участием народа.

На мой взгляд, особенно интересное обновление конституционных норм коснется Парламента Казахстана. Однопалатный парламент с меньшим числом депутатов будет более простым, эффективным и экономичным. И самое важное, он обеспечит непосредственный контакт депутатов с гражданами.

Конституционная реформа продвинет Казахстан намного вперед в строительстве современного, демократического, открытого, свободного государства, а Президент Касым-Жомарт Токаев останется в истории как смелый и решительный государственный деятель, открывший стране новый путь.

#мнение #конституция #Конституционная реформа

