Спикеры сессии поднимали разные вопросы, касающиеся в том числе взаимодействия госорганов и граж­данского сектора, развития бизнеса и социальной сферы, повышения роли этнокультурных объединений, перехода государственного языка на уровень языка межэтнического общения и многие другие. Участвуют в обсуждении и делегаты из области Абай в составе 25 человек.

Роль Ассамблеи народа Казахстана, несомненно, одна из ключевых в реализации президентских реформ. При этом дома дружбы в регионах – своего рода мини-ассамблеи, и они призваны не только поддерживать инициативы Главы государства, но и активно их продвигать.

Одна из таких инициатив касается изучения государственного языка. В нашем Доме дружбе при Совете матерей действует клуб «Сөйле», где каждый желающий совершенно бесплатно может познать всю красоту казахского языка, узнать о традициях и обычаях народов, проживающих в Казахстане. Действует и языковой клуб для самых маленьких. Ребятишки с удовольствием его посещают.

Этнокультурные объединения дома дружбы – активные участники не только праздничных мероприятий. В любую минуту они готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Это ли не пример сплоченности и братства, которые являются неотъемлемой частью сильного государства?