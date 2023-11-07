Принципам защиты населения обучают иностранных военнослужащих в Алматы

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

На базе Центра миротворческих операций МО РК (КАЗЦЕНТ) стартовал международный сертифицированный курс ООН «Комплексная защита гражданского населения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦМО Минобороны РК.

Слушатели из числа военнослужащих вооруженных сил Ирана, Китая, России, Саудовской Аравии, Франции, Чехии, Японии, а также силовых ведомств Казахстана в течение двух недель будут изучать права и обязанности миротворцев по защите гражданского населения, а также концепцию и роль всех элементов миссии ООН, имеющей мандат по защите гражданского населения.

Инструкторы КАЗЦЕНТ, а также представители Офиса ООН в Казахстане объяснят участникам курса, почему защита гражданского населения является приоритетной задачей для миротворческой деятельности ООН и как неспособность защитить гражданское население может повлиять на доверие к миссии ООН в целом.

Как пояснил руководитель занятий майор Арман Тастанбеков, данный курс проводится на базе Центра миротворческих операций уже не первый год и является сертифицированным.

"Все материалы курса разработаны и утверждены Объединенной службой подготовки Департамента миротворческих операций ООН, – уточнил Арман Тастанбеков. – И является необходимым для кандидатов, планирующих принять участие в миссиях ООН с мандатом защиты гражданского населения".

По окончании курса слушателям будут выданы сертификаты ООН.