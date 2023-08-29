Принять меры к недобросовестным недропользователям потребовал Смаилов

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Меры по дальнейшему развитию геологической отрасли Казахстана рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: Kazpravda.kz

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков сообщил, что минерально-сырьевая база республики включает месторождения твердых и общераспространенных полезных ископаемых, углеводородов и подземных вод. Всего госбалансом учитывается свыше 8 тысяч месторождений по более чем 100 видам полезных ископаемых.

Государственное геологическое изучение недр проводится по двум направлениям – региональное изучение недр и поисковые работы. По первому на сегодня 94,5% территории Казахстана покрыто геологическим доизучением площадей в двухсоттысячном масштабе. В рамках второго направления проводятся поисковые работы по 16 участкам для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий, расположенных вблизи моногородов.

С текущего года в промышленную эксплуатацию запущена информационная платформа «Minerals.gov.kz». В настоящее время она наполняется геологической информацией: уже загружено порядка 40 тысяч отчетов, до конца года ожидается еще 16 тысяч отчетов. Для обеспечения открытого доступа к геологическим материалам планируется перевести в цифровой формат бизнес-процессы недропользователей, а также реализовать принцип единого окна для потенциальных и действующих инвесторов.

О проводимой работе в сфере разведки углеводородного сырья рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев. С докладом об оцифровке геологической отрасли и сферы недропользования выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Заслушав выступающих, премьер-министр подчеркнул, что развитие геологической отрасли является основой восполнения минерально-сырьевой базы республики и обеспечения отечественной обрабатывающей промышленности.

Так, недропользователям упрощен порядок получения соответствующей лицензии по принципу «Первый пришел – первый получил». Для повышения эффективности государственного геологического изучения недр принята Концепция развития геологической отрасли.

Наряду с этим введена в эксплуатацию цифровая информационная онлайн-платформа, обеспечивающая открытый доступ к геологическим материалам. В ней предусмотрено прохождение всех процедур: от подачи заявки до получения лицензии.

«Сейчас проводится ревизия всех месторождений. У неисполняющих свои обязательства недропользователей изымаются лицензии и расторгаются контракты», – сказал Алихан Смаилов.

В то же время он указал, что несмотря на лидирующие позиции в мире по отдельным видам металлов, наблюдается значительное сокращение сырьевой базы. Например, снижаются запасы хрома, алюминия, цинка, меди и свинца.

Низкими темпами идет разведка редких и редкоземельных металлов, являющихся основой для производства высокотехнологичной продукции. 

«Мы до сих пор не видим новых открытий и реальной работы юниорских компаний, получивших лицензии по принципу первой заявки», – отметил премьер-министр.

По мнению главы правительства, есть потребность в существенном обновлении научной базы и инфраструктуры исследования недр, а также оцифровке геологической информации для дальнейшего привлечения инвесторов. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных геологов и геодезистов.

«Несмотря на то, что за 12 лет на проведение геологоразведочных работ направлено более 2 трлн тенге частных инвестиций, мы до сих пор отстаем по вложениям в разведку новых месторождений. Для решения всех обозначенных проблем приняты все необходимые изменения в действующее законодательство», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Резюмируя вышеизложенное, премьер-министр поручил подготовить дорожную карту для увеличения ресурсной базы и организации производства высокотехнологичной продукции на основе редких и редкоземельных металлов, в 2-месячный срок провести анализ исторических данных газоносных провинций с использованием современных технологических решений, а до конца года – анализ научной базы и инфраструктуры с разработкой мер по их развитию.

В заключение Алихан Смаилов также отметил необходимость до конца года провести комплексный анализ всех видов исторических данных и обеспечить максимальное наполнение онлайн-платформы, а также завершить ревизию всех месторождений с принятием мер в отношении недобросовестных недропользователей.

#Смаилов #премьер-министр #геология

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