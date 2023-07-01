Принят План по реализации президентских инициатив, озвученных на заседании Национального курултая в Туркестане

Сегодня принят План по реализации инициатив президента Казахстана, изложенных в его туркестанской речи на втором заседании Национального курултая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале государственный советник РК Ерлан Карин, передает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

Госсоветник сообщил, что план предусматривает конкретные меры и проекты в сферах образования, науки и культуры, призванные сформировать ценностную перезагрузку общества.

Это проекты по реализации программы «Детская библиотека», улучшению состояния сельских школ, духовному развитию подрастающего поколения, развитию отечественной литературы и книгоиздания, модернизации Института археологии, изданию академического многотомника по истории Казахстана, совершенствованию деятельности детско-юношеских и волонтерских организаций, а также системные меры по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи азартных игр, наркотических веществ и других инициатив, уточнил Карин.

«Таким образом, туркестанская речь президента рассчитана на долгосрочную перспективу и задает новую общенациональную повестку в идеологической сфере», – резюмировал он.

Напомним, 17 июня в Туркестане глава государства Касым-Жомарт Токаев провел второе заседание Национального курултая.