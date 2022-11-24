Приняты налоговые поправки, снижающие нагрузку на фонд оплаты труда

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании принял поправки в Налоговый кодекс и Закон «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отметил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, документ разработан в реализацию поручения главы государства.

Так, поправками предусмотрено снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

«В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений. Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа. Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку», – пояснил глава МНЭ.

Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах. В связи с созданием Конституционного суда предлагается установление госпошлины при обращении в Конституционный суд и освобождение от нее социально уязвимых слоев населения.

Следующая норма касается сферы недропользования. С 2024 года упраздняется ведение госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе. В связи с этим предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.

Третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей. Предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.

Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара.

«Следующая норма касается реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам. Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией», – пояснил Куантыров.

Четвертый блок поправок предусматривает меры дальнейшего развития транспортной системы.