Приоритеты развития информационной сферы

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Лилия Сыздыкова

Министерство культуры и информации подвело итоги деятельности за первое полугодие

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В центре внимания – ключевые направления развития медиасферы: регистрация и актуализация СМИ, борьба с противоправным контентом, международное сотрудничество, совместное производство и развитие вещательной инфраструктуры.

По данным МКИ, в Казахстане зарегистрировано 4 871 средство массовой информации, из них 3 002 составляют периодические печатные издания, 236 – телеканалы, 98 – радио, 1 231 – информационные агентства и сетевые издания.

За первое полугодие 2025 года актуализирован реестр поставленных на учет средств массовой информации, сняты с учета 140 (59 газет, 62 журнала и 19 интернет-изданий) СМИ, не функ­ционирующих на территории страны.

Большая работа проводится по противодействию распространению противоправного контента. С начала 2025 года в Интернете выявлено 74 130 противоправных материалов, 36 667 из которых удалены. В том числе на онлайн-платформах было обнаружено 49 896 таких материалов (12 433 удалены).

Развивается международное сотрудничество и совместное производство контента.

Первый канал «Евразия» совместно с российским «Первым каналом» выпустили восьмисерийный художественный сериал «Аллигатор», съемки которого прошли на территории Казахстана. В настоящее время телеканалом Qazaqstan совместно с турецким телеканалом Kanal D реализуется съемка 100-серийного телесериала «Қайта оралған Үміт».

Кроме того, на телеканале 24KZ в партнерстве с китайским телеканалом CCTV-4 в рамках саммита «Цент­ральная Азия – Китай» состоя­лась премьера документального фильма о Казахстане под названием «Общий дом». Наряду с этим на телеканале «Хабар» состоялся показ документального фильма «Страна Великой степи и Поднебесная: соседи, партнеры, друзья».

В рамках партнерства с Euronews осуществлено 12 выпусков телевизионной программы Modern Nomads, шесть выпусков East West Connect, шесть выпусков Voices from Central Asia и три репортажа в рамках рубрики Focus.

Кроме того, с марта по июнь 2025 года в рамках реализации образовательного проекта Euronews Academy в Казахстане прошли четыре профессиональных курса, охватывающих ключевые направления журналистики и медиаменеджмента.

В рамках кампании по борьбе с зарубежными спутниковыми устройствами «Серые тарелки» с целью стимулирования физических и юридических лиц на приобретение отечественных спутниковых приемных устройств работает программа субсидирования. Министерством выделены субсидии на возмещение стои­мости более 300 реализованных отечественных спутниковых устройств в Алматинской, Жамбылской, Туркес­танской областях. В ближайшее время количество спутниковых устройств у жителей приграничных территорий составит более 3 000 единиц.

#итоги #полугодие #МКИ

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