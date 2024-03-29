Приостановлена работа пункта пропуска «Желкуар»

Водителям, планирующим пересечь границу на данном участке, рекомендуется скорректировать свои маршруты, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Пограничная служба КНБ информирует, что в связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желкуар».