Пришкольный лагерь – хорошее место отдыха и учебы

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Несмотря на надвигающуюся полуденную жару, во дворе многопрофильной гимназии №41 им. А. Пушкина шумно и многолюдно. Здесь развернут летний пришкольный лагерь, куда дети приходят с большим удовольствием, передает корреспондент Kazpravda.kz

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- В этом году формат пришкольного лагеря несколько изменился, - отметила директор учебного заведения Марина Гладченко. – Если прошлым летом на территории гимназии был разбит палаточный городок, то в этом сезоне развернута пришкольная площадка, и добавился спортивный лагерь. Мы работаем по четырем направлениям: экологическому, спортивному, творческому и образовательному. Иными словами, во время каникул наши дети не просто отдыхают, а проводят время с пользой. Они занимаются творчеством в кружках, подтягивают знания по предметам, ухаживают за зелеными насаждениями в школе и развиваются физически.

Большую часть времени учащиеся 5-7 классов находятся на пришкольной площадке, где с ними проводят как интеллектуальные, так и активные игры. Ребят также привлекают к посещению занятий по разным дисциплинам. К примеру, в стенах гимназии открыты кружки по математике, информатике, робототехнике, биологии, художественному труду, английскому, французскому и немецкому языкам.

По словам Марины Гладченко, лагерные занятия отличаются от традиционных уроков. Во-первых, дети чувствуют себя более раскрепощенными, поскольку это не те уроки, где ставятся оценки. К этому также располагают свободные форма одежды и размещение в классе. Во-вторых, учебная программа хоть и связана с непосредственным школьным предметом, однако она в корне отличается. Учителя дают детям дополнительный внеклассный материал. Да и форма его подачи другая. Это могут быть различные игры, викторины, логические задачи. Делается все, чтобы разнообразить занятия и сделать их интереснее. Благодаря комфортным условиям дети зачастую больше раскрываются и показывают себя по-новому.

Как заметила заместитель директора Сания Мейрамбай, проводить такого рода уроки гораздо сложнее, чем стандартные. Педагогам приходится проявить себя максимально креативно и заинтересовать детей различными познавательно-развлекательными мероприятиями. Ученики 8 и 10 классов задействованы в экологических акциях, а самых младших участников лагеря занимают конкурсами и подвижными играми.

- Для меня это уже третье лето в лагере. Здесь всегда очень интересно, - делится впечатлениями гимназистка Акжан Нурмаханбет. - Мне нравится все - от утренней зарядки и кружков до квестов и интеллектуальных игр. Не оставляют никого равнодушными спортивные игры. Даже занятия проходят не так, как обычно. Например, на биологии мы рассматривали разные вещества с помощью микроскопа. И нам разрешили фотографироваться и снимать видео.

- После учебного года обычно у детей наступает «выгорание». Все-таки лето дает о себе знать, - сказал учитель физики Константин Герб. – Как правило, им хочется расслабиться, повеселиться и поиграть. И как раз такую атмосферу при помощи различных интеллектуальных и подвижных игр мы стараемся создать в лагере.

Пришкольный лагерь посещают 1 182 из 1 538 учащихся, или более 76% всего школьного контингента. С ними работают около 80 учителей, которые занимаются не только организацией досуга, но и обеспечивают контроль, поскольку, прежде всего, важна безопасность.

С уклоном на спорт лагерь посещают 80 учащихся. Как правило, это воспитанники клуба таэквондо «Тайчи», который действует при школе. Что касается экологического направления лагеря, то старшеклассники занимаются посадкой и поливом цветов, уходом за деревьями и кустарниками. Они участвуют в экочелленджах и разного рода акциях, таких как «Построй скворечник» или «Помоги бездомным».

Бывают дни, когда ученики проводят время не только в школе, но и за ее пределами. Педагоги организовывают массовое посещение кинотеатра, музея, бассейна, парков и святых мест на территории города.

#дети #отдых #лагерь

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