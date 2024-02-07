Присяжным – больше дел

Суд присяжных – институт, дающий право обществу участвовать в осуществлении правосудия. Он основывается на таких принципах, как состязательность сторон, независимость, объективность, презумпция невиновности.

Судья Верховного суда Назгуль Рахметуллина поясняет, что в нашей стране действует континентальная модель, в основе которой лежит французская система – смешанная. В соответствии с ней в совещательной комнате находятся не только присяжные, но и профессиональный судья.

Вообще же институт суда присяжных был введен в нашей стране 1 января 2007 года. Но за это время ситуация с подсудностью менялась неоднократно.

– С 2007 по 2009 год присяжные заседатели рассматривали дела о преступлениях, за совершение которых были предусмотрены смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Количество дел в этот период с участием присяжных составляло в год около пятидесяти, – отмечает Назгуль Рахметуллина.

С 1 января 2023 года количество составов преступлений, которые могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей, увеличилось. Это все уголовные дела об особо тяжких преступлениях, за совершение которых предусмотрено лишение свободы на срок свыше 12 лет или пожизненное заключение.

– Это 31 состав уголовных правонарушений, среди которых убийство, сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере... Исключение составляют убийства в условиях чрезвычайной ситуации, воинские преступления, совершенные в военное время, и некоторые другие. Понятно, почему сделано такое исключение. В военное время или в условиях ЧС собрать присяжных заседателей затруднительно, – объяснила судья.

С 1 января 2024 года категории уголовных дел, рассматриваемых с участием присяжных, расширились до 44, и теперь включают в себя не только особо тяжкие, но и некоторые виды тяжких преступлений, а также преступлений средней тяжести.

– К примеру, это пытки, нарушение правил дорожного движения, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, незаконная охота на особо охраняемых природных территориях и другие. Увеличение подсудности – положительный шаг государства, значительно расширяющий компетенции суда присяжных, – считает Назгуль Рахметуллина.

По ее словам, положительную динамику развития можно увидеть из судебной статистики. Если в 2020 году судами с участием присяжных заседателей было рассмотрено 42 уголовных дела, то в 2023-м их количество выросло до 136.

Судья прогнозирует, что в 2024 году количество рассматриваемых ими дел увеличится на 950. Это составит 69% от всех дел, отнесенных к подсудности специализированных межрайонных судов по уголовным делам, рассматривающих дела об особо тяжких преступлениях. Сейчас этот показатель составляет всего 3,6% дел.

Назгуль Рахметуллина констатирует: судами присяжных чаще, чем профессиональными судьями, выносятся оправдательные приговоры.

– Ими принимаются оправдательные вердикты по порядка 10% рассмотренных дел. В общих судах эта цифра составляет 1,5–2%. Конечно, нельзя буквально сопоставлять эти цифры, ибо в общих судах немалую часть составляют дела, заканчивающиеся примирением сторон, или по которым подсудимый заключил с прокурором «сделку о признании вины», то есть дела, где вина не оспаривается самим подсудимым.

Присяжным заседателем может стать любой житель страны старше 25 лет. Нет ограничений по национальности, социальному или имущественному положению, отношению к религии и убеждениям. Однако встать в ряды народных судей не смогут граждане, имеющие непогашенную либо неснятую судимость, состоящие на учете в нарко- или психоневрологическом диспансере, а также признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Отказаться от участия в суде можно, если вы не владеете языком, на котором ведется судопроизводство.

Ежегодно местные акиматы составляют списки кандидатов в присяжные заседатели, куда входят желающие граждане, зарегистрированные по месту жительства.

– Сейчас процесс получения такого списка кандидатов значительно упрощен, – говорит Назгуль Рахметуллина. – Он осуществляется путем запроса суда через информационно-аналитическую систему «Торелик» в уполномоченный орган в сфере информатизации и объектов информатизации электронного правительства. Выбор кандидатов из списка осуществляется путем случайной выборки.

Назгуль Рахметуллина отметила, что состав суда присяжных неизменен – один судья и десять присяжных заседателей. Во время процесса присяжные находятся в зале судебного заседания, слушают, могут задавать вопросы участникам процесса. Разобравшись в деле, они в совещательной комнате должны ответить на три основных вопроса: имело ли место деяние, совершил ли его подсудимый и, наконец, виновен ли он в данном преступлении.

При этом суд с участием присяжных рассматривает не только вопрос о виновности или невиновности подсудимого, но и назначает ему наказание. Вердикт принимается большинством голосов. Каждый присяжный и судья имеют по одному голосу. Судья не имеет преимущества в голосовании и не вправе влиять на принятие присяжными решения.

– Присяжные не обязаны мотивировать свое решение, – говорит Назгуль Рахметуллина. – В этом существенное отличие приговоров, вынесенных судом присяжных и профессиональными судьями. Последние обязаны в приговоре привести свои доводы, почему они приняли то или иное решение, ответить на все аргументы сторон обвинения и защиты.

В приговоре же, вынесенном судом присяжных, вообще отсутствует мотивировочная часть по доказанности или недоказанности вины подсудимого.

Все это, по словам нашей собеседницы, гарантирует беспристрастность и объективность присяжных, отсутствие у них обвинительного уклона.

В ходе процесса гособвинитель и адвокат подсудимого принимают все меры, чтобы убедить присяжных в правильности своих позиций. От качества их работы зависит, какой вердикт примут присяжные. Как считает представитель Верховного суда, именно такой уголовный процесс можно назвать по-настоящему состязательным.

– Приведу пример дела, которое недавно изучала, – рассказывает судья. – Подсудимый обвинялся в хранении в целях сбыта психотропного вещества в особо крупном размере. Прокурор выступал убедительно. Он начал свою речь с того, что такое мефедрон, говорил о том, какой вред здоровью он наносит. Выслушав его, присяжные вынесли обвинительный вердикт.

Спросили мы у спикера и о том, как дальше будет развиваться суд присяжных в стране. Назгуль Рахметуллина выделила две модели института присяжных в мире – это континентальная, применяемая в нашей стране, и классическая, или англо-саксонская.

Их отличие в том, что при классической модели, которая действует в Британии, США, Канаде, Австрии, присяжные самостоятельно без участия судьи выносят вердикт. При этом обвинитель несет «бремя доказывания», а суд выступает только арбитром между сторонами.

Переход к англо-саксонской модели судопроизводства, по словам спикера, конечно, потребует всестороннего обсуждения и анализа.