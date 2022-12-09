Притон с 15 проститутками накрыли в Алматы (видео)

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Алматинские полицейские выявили очередной притон. В салоне боди-массажа, по данным стражей порядка, трудились 15 женщин легкого поведения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Место притяжения любителей плотских утех было обнаружено стражами полицейскими в результате проведения рейдового мероприятия.

«Во время проверки в помещении находились 15 женщин легкого поведения и их клиенты. Для установления личности и проверки их к каким-либо противоправным действиям, фигуранты были доставлены в наше подразделение. Работницы салона – приезжие и, как установлено, находились в Алматы без регистрации. Их действия квалифицированы по ст.492 КРКобАП. Собраны соответствующие материалы административного производства», – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

Владелец помещения, организовавший притон, привлечен к ответственности, резюмировали полицейские.