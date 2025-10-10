О том, что делается для привлечения туристов, рассказывает руководитель городского управления туризма Галия Токсеитова

фото Юрия Беккера

– В Послании народу Президент уделил особое внимание развитию туризма, отдельно отметив горный и горнолыжный туризм в Алматы и Алматинской области. Расскажите, как обстоят дела в этой сфере?

– Британский журнал Lonely Planet назвал Казахстан одной из лучших стран для путешествий, а CNN Travel включил Алматы в список лучших туристических направлений 2025 года. Эти достижения подтверждают укрепление позиций Алма­ты на мировой туристической арене и побуждают путешественников открывать для себя наш уникальный город.

Алматы активно развивается как центр урбанистической культуры, открываются новые арт-пространства, проходят фестивали, выставки, перформансы, объединяющие современное искусство, музыку и гастрономию. К тому же город сохраняет и приумножает свою мультикультурность: здесь можно услышать десятки языков, попробовать кухни разных народов и встретить людей самых разных взглядов и увлечений.

В настоящее время среднедневная посещаемость Алматинского горного кластера значительно превышает его пропускную способность. Количество посетителей ГК «Шымбулак» увеличилось более чем в 1,5 раза, а фактическая загрузка в выходные и праздничные дни выросла в 2,5 раза, до 15 тысяч человек в день. Мы столкнулись с нехваткой инфраструктурных ресурсов для обеспечения безо­пасного и комфорт­ного пребывания туристов.

Перегрузка горнолыжных трасс, очереди на канатные дороги, ограниченные возможности для проведения профессиональных тренировок приводят к снижению качества обслуживания, повышению рисков для безопаснос­ти посетителей и ограничению дальнейшего развития туристского потенциала. Мировой опыт показывает, что при грамотной интеграции нескольких курортов турпоток и доходность могут вырасти в разы.

Развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера как первого крупного круглогодичного туристичес­кого проекта в Казахстане – это важный шаг в укреплении позиции Алматы как центра международного туризма. Важным аспектом является привлечение международных компаний с опытом разработки крупных туристических проектов, особенно в горных регионах. Их участие гарантирует успешное применение передовых практик, что сделает проект конкурентоспособным на международной арене. План предусматривает строительство горной и инженерной инфраструктуры, развитие кемпинг-зон, визит-центров, экологических троп и маршрутов для активного отдыха.

Предусматривается развитие соответствующей инфраструктуры с созданием новых маршрутов, благоустройством троп, улучшением транспортной доступности и внедрением мер по сохранению экосистем. Такой подход сделает отдых в горах более комфортным и безопасным, расширит выбор активностей и привлечет туристов не только в зимний сезон, но и на протяжении всего года.

Горнолыжные курорты «Шымбулак» и Oi-Qaragai будут соеди­нены сетью канатных дорог и горнолыжных трасс через ущелья Кимасар, Бутаковка и ГК Pioneer. Разрабатывается 29 туристичес­ких объектов, 14 из которых будут завершены в нынешнем году.

– Назовите сильные и слабые стороны развития отрасли в мегаполисе?

– За первое полугодие Алматы принял более 1,14 миллиона туристов. Это на 6,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого числа 323,5 тысячи составили иностранные гости, показав рост на 7 процентов, а 816,5 тысячи – внутренние туристы с ростом на 6,3 процента.

С увеличением числа турис­тов город сталкивается с рядом вызовов. Одна из ключевых проб­лем – нехватка гостиничных номеров. Город активно решает эту задачу, расширяя гостиничную базу: строятся новые современные отели, а существующие объекты размещения проходят модернизацию.

Еще одной важной задачей является преодоление языкового барьера. В этой связи были запущены бесплатные курсы английского языка для сотрудников туристической отрасли, что повысит качест­во обслуживания иностранных гостей.

Для решения проблемы переполненности популярных туристических объек­тов и общественных мест реализуется комп­лекс мер, направленных на равномерное распределение туристических потоков, улучшение инфраструктуры и развитие новых туристических маршрутов. Ведется работа по диверсификации туристических направлений. Вместо сосредоточения потока туристов в традиционно популярных местах, таких как Медеу и Шымбулак, активно развиваются новые локации для отдыха.

– Какие ориентиры взяты для развития внутреннего и внешнего туризма?

– Глава государства отметил необходимость формирования национального туристского бренда, который будет узнаваем как внутри страны, так и за ее пределами, а также подчеркнул важность устойчивого развития отрасли с опорой на экологический баланс и сохранение уникальной природы. Туризм рассматривается не только как источник инвестиций и рабочих мест, но и как фактор, влияющий на качество жизни населения и имидж Казахстана на международной арене.

В этой связи акцент делается на ключевых проектах, которые должны стать драйверами турис­тического роста. Для Алматы и Алматинской области определено стратегическое направление – развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера с модернизацией инженерной и транспортной инфраструктуры, расширением зимних курортов и созданием круглогодичных туристских продуктов.

– Казахстан стал лидером среди стран СНГ по медицинскому туризму. Какое место в этой сфере занимает Алматы?

– Больше двух тысяч иностранных граж­дан посетили Казах­стан для прохож­дения лечения в 2024 году. Как говорят отечественные специалисты, зарубежных пациентов привлекают высокий уровень медицинского обслуживания и современные медцентры. Наши клиники оснащены новейшим оборудованием и работают по международным стандартам, а многие врачи имеют большой опыт зарубежной практики.

Ежегодно растет количество иностранных пациентов, получающих медицинскую помощь в организациях здравоохранения Алматы. Востребованными профилями являются родовспоможение, онкология, психиатрия, неврология, офтальмология, хирургия для взрослых, терапия, урология и травматология для детей.

– Ведется ли контроль за ценовой политикой в сфере туризма? Почему проживание в отелях, услуги СПА-центров и такси в Алматы гораздо дороже, чем в ряде зарубежных стран?

– Предприниматели в Казах­стане имеют право самостоятельно устанавливать цены на свои товары и услуги, если это не запрещено законом. Когда поток туристов высокий, стоимость может быть выше, что является нормальной практикой для мировой индустрии туризма.

Номерной фонд города на сегодняшний день весьма ограничен. В пиковый туристический сезон загрузка гостиниц достигает 90 процентов. В связи с этим управление туризма активно работает над привлечением инвестиций. На сегодня ведется мониторинг 61 проекта по строительству гостиниц на 6 984 номера. Реализация всех проектов планируется к 2028 году. Это позволит увеличить номерной фонд города, а также повысить комфортность пребывания туристов в мегаполисе.