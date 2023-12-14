Привлечение инвестиций в "зеленые" технологии активизируют в Казахстане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопросы поддержки новых проектов в области возобновляемой энергии обсуждены на заседании Совета по переходу к «зеленой экономике» под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Как отметила председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, на сегодняшний день в республике создана необходимая законодательная и нормативно-правовая база для развития «зеленого» финансирования. Принят новый Экологический кодекс, внесены изменения для выпуска и обращения «зеленых» облигаций и ESG-облигаций. На биржах Международного финансового центра «Астана» и KASE приняты правила раскрытия ESG-информации. Реализован ряд других мер.

Благодаря проведенной работе в Казахстане отмечается положительная динамика объемов устойчивого финансирования. На 1 ноября текущего года объемы корпоративного заимствования на KASE составили порядка 208 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в 4 раза. Объемы «зеленого» кредитования в банковском секторе составили 220 млрд тенге, увеличившись более чем в 3,5 раза.

По состоянию на 1 декабря общий объем прямой поддержки «зеленых» проектов со стороны холдинга «Байтерек» составил 177,5 млрд тенге. В частности, Банком развития Казахстана поддержано 7 крупных инвестпроектов в области возобновляемых источников энергии на 118 млрд тенге. АО «Qazaqstan Investment Corporation» поддержан ряд проектов на 11,1 млрд тенге (строительство солнечных и гидроэлектростанций). Еще одной дочерней организацией – фондом «Даму» – поддержан 91 «зеленый» проект на 7,4 млрд тенге. 

Кроме того, с 2018 года АО «Фонд развития промышленности» осуществляет лизинговое финансирование по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей. В частности, уже профинансировано приобретение 120 электрических городских автобусов в Астане и 10 автобусов в Павлодаре. Замещение изношенных машин на экологически чистые виды транспорта будет поэтапно продолжаться. 

Также по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» за 1 полугодие поддержано 15 «зеленых» проектов на общую сумму финансирования более 2 млрд тенге в таких направлениях, как создание оросительных систем и создание интенсивных садов.

Премьер-министр подчеркнул, что масштабная трансформация экономики требует в том числе увеличения объемов «зеленых» инвестиций. 

«Для достижения углеродной нейтральности до 2060 года необходимо финансирование в размере более $600 млрд. Поэтому требуется активизировать работу по привлечению инвестиций в «зеленые» технологии», – сказал Алихан Смаилов.

В этой связи премьер-министр поручил провести анализ барьеров при реализации «зеленых» проектов, ускорить внедрение требований по обязательному раскрытию информации по вопросам «зеленого» финансирования, а также предусмотреть соответствующие индикаторы и мероприятия в плане действий Концепции по переходу к «зеленой экономике».

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