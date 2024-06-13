Привлекаем все больше гостей

Дестинация № 1

Всего в него включены 119 государств, и в предыдущей версии, опубликованной в разгар пандемии коронавируса в 2021 году, наша страна значилась на 66-м месте. Таким образом, Казахстан улучшил свои позиции, получив по оценкам экспертов 4 балла из 7 возможных. Самые высокие показатели при этом приходятся на такие категории, как ценовая конкурентоспособность, социально-экономический эффект от туризма, здравоохранение и гигиена, природные и культурные ресурсы, человеческий капитал и рынок труда, туристская инфраструктура и сервис.

По этим показателям Казахстан уверенно лидирует в Центральной Азии, обогнав в рейтинге Азербайджан, Армению, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Согласно данным Бюро национальной статистики, в прошлом году Казахстан посетили более 9 млн въездных туристов.

– Улучшение рейтинга показывает, что мы движемся в правильном направлении, – прокомментировал на площадке СЦК председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нуртас Карипбаев. – С другой стороны, это показатель слаженной работы центральных госорганов, акиматов, ассоциаций, бизнеса и смежных отраслей. По итогам прошлого года туристская отрасль не только полностью восстановилась после пандемии, но и достигла исторического максимума по основным показателям туризма.

Налоговые поступления в бюджет от отрасли составили 450 млрд тенге, что на 64 млрд тенге больше показателя 2022 года. На 53% вырос объем инвестиций в основной капитал, достигнув 787 млрд тенге. По итогам прошлого года в Казахстане открылись 117 новых туробъектов, на стадии реализации находятся еще 297 инвестпроектов на общую сумму 433 млрд тенге. Как отметил спикер, при их стопроцент­ной реализации планируется соз­дать более 7,6 тыс. рабочих мест.

Для таких оптимистичных прог­нозов есть прочная основа. Более 9,6 млн казахстанцев совершили путешествия внутри страны (на 1 млн больше, чем в 2022 году). Местами размещения оказаны услуги на сумму более 229 млрд тенге, что в 1,3 раза больше показателя 2022 года.

Cамое популярное у турис­тов место – Алматинский горный клас­тер, его посетили более 2,3 млн человек. На втором мес­те – Мангистауская курортная зона, на третьем – Щучинско-Боровская, замыкает список лидеров побережье озера Алаколь области Абай.

Для этого летнего сезона разработаны специальные региональные программы, акцентирую­щие внимание на уникальных природных и культурных достопримечательностях. Например, в этом году планируются Всемирные игры кочевников в Астане, гастрономический фестиваль в Шымкенте, фестиваль шаров в Алматинской области, проведение альпиниады и пресс-туров в регионах.

– Казахстан все чаще отмечается крупнейшими международными платформами. Город Алматы вошел в топ-52 лучших туристских направлений по версии The New York Times. Conde Nast Traveler и Wanderlust включили нашу страну в топ мировых дестинаций для путешествий в 2024 году. В январе этого года страна получила звание «Ведущего направления для индийских путешественников» по версии India Today. Казах­стан является дестинацией № 1 для рынка Индии по данным Skyscanner. Также, по данным Forwardkeys, мы имеем самый высокий показатель восстановления потока туристов из Китая, – сказал Нуртас Карипбаев.

Данные глобальной системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner показали, что в священном месяце Рамазан и в период праздника Курбан айт Казахстан в этом году стал самым популярным туристическим направлением для жителей ОАЭ. При этом более половины опрошенных путешественников предпочли организовывать поездки продолжительностью почти в неделю.

По предположениям экспертов Skyscanner, такая популярность нашей страны связана со стремлением жителей Эмиратов к путешествиям, ориентированным на культуру и спокойный отдых во время священного праздника. Уникальное сочетание природной красоты и культурного богатства, тандем аутентичных и современных традиций степного народа создают для этого все условия.

Данные системы e-Qonaq АО «НК «Kazakh Tourism» тоже подтверждают растущий интерес туристов из ОАЭ к Казахстану, показывая удвоение числа посетивших страну с 2022 по 2023 год. Среди основных направлений здесь лидируют Алматы, Астана и Алматинская область.

Развитые и развивающиеся

Самыми же привлекательными для туризма странами в мировом разрезе рейтинг Всемирного экономического форума называет США, Испанию и Японию. Помимо них, только три страны преодолели отметку в 5 баллов: Франция, Австралия и Германия.

По мнению руководителя группы глобальных отраслей Всемирного экономического форума Франсиско Бетти, 2024 год знаменует собой поворотный момент для сектора путешествий и туризма. Поэтому данный рейтинг предлагает лидерам перспективное представление о текущем и будущем состоянии индустрии, позволяющее ориентироваться в последних тенденциях в этом сложном секторе и устойчиво раскрывать его потенциал для сообществ и стран по всему миру.

Так, из 30 стран с лучшими показателями индекса в 2024 году 26 являются государствами с высоким уровнем дохода, 19 из них находится в Европе, семь – в Азиатско-Тихоокеанском регио­не, три – в Северной и Южной Америке.

Таким образом, результаты исследования показывают, что страны с высоким уровнем дохода в целом по-прежнему имеют более благоприятные условия для развития путешествий и туризма. Этому способствуют благоприятная деловая среда, динамичные рынки труда, открытая туристическая политика, развитая транспортная и туристическая инфраструктура, а также хорошо развитые природные, культурные и неразвлекательные достопримечательности.

Тем не менее в развивающихся странах за последние годы наблюдались одни из самых значительных улучшений. Например, среди стран с доходом выше среднего Китай закрепил свое место в первой десятке. Крупнейшие развивающиеся туристические направления Индонезии, Бразилии и Турции присоединились к нему в верхнем квартиле рейтинга.

Что касается главных содержательных тенденций туристического сезона-2024, здесь исследователи называют несколько основных направлений. Пляжный отдых в формате аll inclusive уступает мес­то оздоровительным поездкам и wellness-ретритам. Турис­ты хотят не только физического благополучия, органического питания, но и восстановления эмоционального состояния и связи с природой. Современные путешественники ищут новые смыслы, меняют способ мышления. И многие обращаются к набирающему популярность сонному туризму, который предоставляет идеальные условия для восстановления в ночной период (например, отели, расположенные прямо в лесу или вблизи водоемов, погружающие в звуки живой природы).

Увеличивается спрос и на астротуризм – путешествия с целью наблюдения за звездами, планетами и астрономическими явлениями.

Гастротуризм не теряет своей актуальности. Путешественники хотят полного погружения в культурную среду выбранных стран, изучая традиции разных народов через национальную кухню. К примеру, 81% опрошенных Booking.com желают совершить кулинарные открытия и попробовать кухни коренных народов. Причем 78% туристов целенаправленно ищут неожиданные вкусовые впечатления.

Мир заново открывает романтику поездов. По данным Euromonitor International, в 2024 году самой быстрорастущей категорией путешествий станет железнодорожный транспорт. Это объясняется тем, что турис­ты чаще делают выбор в пользу наи­более экологичного вида транс­порта, когда это возможно. Тем более что в современных составах есть все необходимые условия для комфортных поездок. К тому же многие маршруты пролегают через территории с действительно захватывающими и разнообразными видами. А железнодорожные круизы с экскурсионной программой и специально разработанным меню — нетривиальное приключение, которое оставит массу впечатлений.

Основываясь на этих тенденциях, Booking.com предоставил собственный рейтинг самых вос­требованных направлений в мире на основе спроса туристов. Его результаты вполне сопоставимы с исследованием Всемирного экономического форума.

Так, тренд ретритов SPA-туризма с точки зрения экспертов Booking.com лучше всего продемонстрирует Япония, где культура отдыха на горячих источниках насчитывает столетия.

Европейские Мальдивы на Балканах или Влера в Албании: эти направления рекомендуются туристам, которые ищут роскошный пляжный отдых по доступной цене. Мерида, Мексика – тем, кто жаждет обрести покой и исцеление в постоянно беспокойном мире, изучая древнюю мудрость и культуру майя. Портленд, США: город, который, с точки зрения экспертов Booking.com, предлагает турис­там восстанавливающий опыт и возможность увидеть устойчивое развитие в действии в 2024 году.

Столицу танго Буэнос-Айрес Booking.com порекомендовал гурманам, сообщив, что современное поколение шеф-поваров и рестораторов вдыхает новую жизнь в космополитичную столицу Аргентины. А остров Роторуа, Новая Зеландия – желающим получить полные адреналина приключения и немножко сероводорода. Здесь расположены дымящиеся гейзеры, грязевые бассейны.

Панглао, Филиппины – еще одно место для любителей более классического отдыха. Это крошечный тропический остров в море Бохол, известный своими белыми песчаными пляжами, местами для дайвинга мирового класса и множеством развлечений на свежем воздухе. Самый популярный курорт на острове – пляж Алона, известный своей оживленной ночной жизнью, или его более спокойный сосед – пляж Данао, окруженный кокосовыми пальмами и обещающий меньшее скопление людей.