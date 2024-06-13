Привлекаем все больше гостей Статьи 13 июня 2024 г. 0:00 79 Юлия Полонская Казахстан занял 52-е место в туристическом рейтинге Всемирного экономического форума инфографика Натальи Ляликовой Дестинация № 1 Всего в него включены 119 государств, и в предыдущей версии, опубликованной в разгар пандемии коронавируса в 2021 году, наша страна значилась на 66-м месте. Таким образом, Казахстан улучшил свои позиции, получив по оценкам экспертов 4 балла из 7 возможных. Самые высокие показатели при этом приходятся на такие категории, как ценовая конкурентоспособность, социально-экономический эффект от туризма, здравоохранение и гигиена, природные и культурные ресурсы, человеческий капитал и рынок труда, туристская инфраструктура и сервис. По этим показателям Казахстан уверенно лидирует в Центральной Азии, обогнав в рейтинге Азербайджан, Армению, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Согласно данным Бюро национальной статистики, в прошлом году Казахстан посетили более 9 млн въездных туристов. – Улучшение рейтинга показывает, что мы движемся в правильном направлении, – прокомментировал на площадке СЦК председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нуртас Карипбаев. – С другой стороны, это показатель слаженной работы центральных госорганов, акиматов, ассоциаций, бизнеса и смежных отраслей. По итогам прошлого года туристская отрасль не только полностью восстановилась после пандемии, но и достигла исторического максимума по основным показателям туризма. Налоговые поступления в бюджет от отрасли составили 450 млрд тенге, что на 64 млрд тенге больше показателя 2022 года. На 53% вырос объем инвестиций в основной капитал, достигнув 787 млрд тенге. По итогам прошлого года в Казахстане открылись 117 новых туробъектов, на стадии реализации находятся еще 297 инвестпроектов на общую сумму 433 млрд тенге. Как отметил спикер, при их стопроцентной реализации планируется создать более 7,6 тыс. рабочих мест. Для таких оптимистичных прогнозов есть прочная основа. Более 9,6 млн казахстанцев совершили путешествия внутри страны (на 1 млн больше, чем в 2022 году). Местами размещения оказаны услуги на сумму более 229 млрд тенге, что в 1,3 раза больше показателя 2022 года. Cамое популярное у туристов место – Алматинский горный кластер, его посетили более 2,3 млн человек. На втором месте – Мангистауская курортная зона, на третьем – Щучинско-Боровская, замыкает список лидеров побережье озера Алаколь области Абай. Для этого летнего сезона разработаны специальные региональные программы, акцентирующие внимание на уникальных природных и культурных достопримечательностях. Например, в этом году планируются Всемирные игры кочевников в Астане, гастрономический фестиваль в Шымкенте, фестиваль шаров в Алматинской области, проведение альпиниады и пресс-туров в регионах. – Казахстан все чаще отмечается крупнейшими международными платформами. Город Алматы вошел в топ-52 лучших туристских направлений по версии The New York Times. Conde Nast Traveler и Wanderlust включили нашу страну в топ мировых дестинаций для путешествий в 2024 году. В январе этого года страна получила звание «Ведущего направления для индийских путешественников» по версии India Today. Казахстан является дестинацией № 1 для рынка Индии по данным Skyscanner. Также, по данным Forwardkeys, мы имеем самый высокий показатель восстановления потока туристов из Китая, – сказал Нуртас Карипбаев. Данные глобальной системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner показали, что в священном месяце Рамазан и в период праздника Курбан айт Казахстан в этом году стал самым популярным туристическим направлением для жителей ОАЭ. При этом более половины опрошенных путешественников предпочли организовывать поездки продолжительностью почти в неделю. По предположениям экспертов Skyscanner, такая популярность нашей страны связана со стремлением жителей Эмиратов к путешествиям, ориентированным на культуру и спокойный отдых во время священного праздника. Уникальное сочетание природной красоты и культурного богатства, тандем аутентичных и современных традиций степного народа создают для этого все условия. Данные системы e-Qonaq АО «НК «Kazakh Tourism» тоже подтверждают растущий интерес туристов из ОАЭ к Казахстану, показывая удвоение числа посетивших страну с 2022 по 2023 год. Среди основных направлений здесь лидируют Алматы, Астана и Алматинская область. Развитые и развивающиеся Самыми же привлекательными для туризма странами в мировом разрезе рейтинг Всемирного экономического форума называет США, Испанию и Японию. Помимо них, только три страны преодолели отметку в 5 баллов: Франция, Австралия и Германия. По мнению руководителя группы глобальных отраслей Всемирного экономического форума Франсиско Бетти, 2024 год знаменует собой поворотный момент для сектора путешествий и туризма. Поэтому данный рейтинг предлагает лидерам перспективное представление о текущем и будущем состоянии индустрии, позволяющее ориентироваться в последних тенденциях в этом сложном секторе и устойчиво раскрывать его потенциал для сообществ и стран по всему миру. Так, из 30 стран с лучшими показателями индекса в 2024 году 26 являются государствами с высоким уровнем дохода, 19 из них находится в Европе, семь – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, три – в Северной и Южной Америке. Таким образом, результаты исследования показывают, что страны с высоким уровнем дохода в целом по-прежнему имеют более благоприятные условия для развития путешествий и туризма. Этому способствуют благоприятная деловая среда, динамичные рынки труда, открытая туристическая политика, развитая транспортная и туристическая инфраструктура, а также хорошо развитые природные, культурные и неразвлекательные достопримечательности. Тем не менее в развивающихся странах за последние годы наблюдались одни из самых значительных улучшений. Например, среди стран с доходом выше среднего Китай закрепил свое место в первой десятке. Крупнейшие развивающиеся туристические направления Индонезии, Бразилии и Турции присоединились к нему в верхнем квартиле рейтинга. Что касается главных содержательных тенденций туристического сезона-2024, здесь исследователи называют несколько основных направлений. Пляжный отдых в формате аll inclusive уступает место оздоровительным поездкам и wellness-ретритам. Туристы хотят не только физического благополучия, органического питания, но и восстановления эмоционального состояния и связи с природой. Современные путешественники ищут новые смыслы, меняют способ мышления. И многие обращаются к набирающему популярность сонному туризму, который предоставляет идеальные условия для восстановления в ночной период (например, отели, расположенные прямо в лесу или вблизи водоемов, погружающие в звуки живой природы). Увеличивается спрос и на астротуризм – путешествия с целью наблюдения за звездами, планетами и астрономическими явлениями. Гастротуризм не теряет своей актуальности. Путешественники хотят полного погружения в культурную среду выбранных стран, изучая традиции разных народов через национальную кухню. К примеру, 81% опрошенных Booking.com желают совершить кулинарные открытия и попробовать кухни коренных народов. Причем 78% туристов целенаправленно ищут неожиданные вкусовые впечатления. Мир заново открывает романтику поездов. По данным Euromonitor International, в 2024 году самой быстрорастущей категорией путешествий станет железнодорожный транспорт. Это объясняется тем, что туристы чаще делают выбор в пользу наиболее экологичного вида транспорта, когда это возможно. Тем более что в современных составах есть все необходимые условия для комфортных поездок. К тому же многие маршруты пролегают через территории с действительно захватывающими и разнообразными видами. А железнодорожные круизы с экскурсионной программой и специально разработанным меню — нетривиальное приключение, которое оставит массу впечатлений. Основываясь на этих тенденциях, Booking.com предоставил собственный рейтинг самых востребованных направлений в мире на основе спроса туристов. Его результаты вполне сопоставимы с исследованием Всемирного экономического форума. Так, тренд ретритов SPA-туризма с точки зрения экспертов Booking.com лучше всего продемонстрирует Япония, где культура отдыха на горячих источниках насчитывает столетия. Европейские Мальдивы на Балканах или Влера в Албании: эти направления рекомендуются туристам, которые ищут роскошный пляжный отдых по доступной цене. Мерида, Мексика – тем, кто жаждет обрести покой и исцеление в постоянно беспокойном мире, изучая древнюю мудрость и культуру майя. Портленд, США: город, который, с точки зрения экспертов Booking.com, предлагает туристам восстанавливающий опыт и возможность увидеть устойчивое развитие в действии в 2024 году. Столицу танго Буэнос-Айрес Booking.com порекомендовал гурманам, сообщив, что современное поколение шеф-поваров и рестораторов вдыхает новую жизнь в космополитичную столицу Аргентины. А остров Роторуа, Новая Зеландия – желающим получить полные адреналина приключения и немножко сероводорода. Здесь расположены дымящиеся гейзеры, грязевые бассейны. Панглао, Филиппины – еще одно место для любителей более классического отдыха. Это крошечный тропический остров в море Бохол, известный своими белыми песчаными пляжами, местами для дайвинга мирового класса и множеством развлечений на свежем воздухе. Самый популярный курорт на острове – пляж Алона, известный своей оживленной ночной жизнью, или его более спокойный сосед – пляж Данао, окруженный кокосовыми пальмами и обещающий меньшее скопление людей. #рейтинг #туризм #форум #Всемирный экономический форум