Привокзальную часть города благоустроят в Астане

Столица
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким столицы Женис Касымбек рассказал, какие работы проводятся по преображению города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

«Продолжаем масштабные работы по преображению нашей столицы. В канун Дня города открыли еще более 40 дворов и общественных пространств. Всего в текущем году планируем благоустроить 170 дворовых и общественных территорий. Работами охвачены все районы города. В этом году реализуем проект благоустройства привокзальной части города и прилегающих улиц Биржан сал и Гёте. Общая протяженность привокзальных улиц составляет 1,5 км. Также сюда включено благоустройство 5 общественных пространств: площадь перед театром «Жастар», зона перед гостиницей «Акжайык», зона перед пекарней «Хлебник», парк Чемоданов и сквер «Паровоз», - написал аким на своей странице в Instagram.

По его словам, в рамках концепции исторической части города применяется классический стиль благоустройства, в их числе установка опор освещения, уличной мебели, комплексная посадка зеленых насаждений и др.

К примеру, в рамках проекта по реконструкции исторических улиц города общая площадь благоустройства составляет более 17 тыс. квадратных метров.

Особое внимание уделено озеленению: все существующие зеленые насаждения сохранены и дополнительно высажено более 200 новых деревьев, включая ивы, клёны, сосны, многолетние кустарники и др. Для их ухода проведена локальная система полива.

К примеру, перед театром «Жастар» появится новый фонтанный комплекс. Также планируется установка малых архитектурных форм, мест для настольных игр, игровых арт-объектов, качелей и шезлонгов, что сделает общественные пространства еще более привлекательными для жителей и гостей города.

#Астана #аким #благоустройство

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