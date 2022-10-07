Привычка страдать

Есть у меня знакомая. Красивая, очень неглупая, потрясающая хозяйка, при этом преуспевшая на профессиональном поприще. В общем, идеал женщины, жены и матери. Раньше наше общение было достаточно интенсивным: заклято не дружили, но виделись часто, даже в гости друг к другу ходили. Я искренне восхищалась ее умением все успевать и делать при этом, что называется, красиво. Лепит пельмени – да на них даже смотреть приятно, не говоря уже о вкусовых характеристиках. Даже цветы она выращивала с каким-то особым подходом: у всех просто растения в горшках на окнах, а у нее их вроде всего ничего, но они сильные, ухоженные, видно, что душу вкладывают.

Детей двое: хорошо учились, занимались спортом. Мать над ними трепетала: брючки – по стрелочкам, прически – волосок к волоску. Да у нее во всем был порядок, чистота и вкуснота.

Как оно так получается и во что обходится всему семейству, узнала чисто случайно. В общих гостях разговорилась с младшей девочкой. У нее были неприятности по учебе – не клеилось с английским, и я, откопав в себе прежнюю учительницу, предложила помочь разобраться. Только вот девочка никак не могла сосредоточиться, видно было, что она чем-то расстроена.

– Мама с папой ругаются постоянно, – неожиданно заплакал ребенок, икренне так, не сдерживаясь, но тихонько. Я аж не поверила: да, я замечала, что между супругами бывали какие-то перебрасывания колкими замечаниями, но в целом – обычные семейные отношения, в которых были и цветы (сама свидетель), и забота даже в мелочах.

– Да нет, они, наверное, просто энергично разговаривают, тебе и кажется, что ругаются, – хотелось как-то успокоить 10-летнюю девочку, хотя раз плачет так горько, значит, и правда, есть проблемы дома.

– Нет! Они прямо ругаются, кричат! Вернее, это мама кричит постоянно, – девочка уже не могла остановиться. – За все! То папа крошки оставил на столе, то в ванной набрызгал. Он вчера пришел домой с работы, и у него куртка испачкалась, так мама начала сильно ругаться, что теперь ей это все чистить. И так за все. Она ненавидит, когда мы что-то портим или пачкаем, она нас замучила своей чистотой.

Ребенку надо было выговориться. Оказалось, с ее слов, что мама – настоя­щий домашний тиран, помешанный на порядке и чистоте. Ходить по чистому полу можно только в предварительно протертых тапочках; пить из строго определенных стаканов, и, упаси боже, поставить вымытый стеклянный стакан на полку с керамическими тарелками; садиться на диван надо с осторожнос­тью – помятые подушки повлекут за собой как минимум испепеляющий взгляд. И много-много других условий для «правильного» существования.

Признаться, я очень расстроилась – так не хотелось разочаровываться в своей знакомой. А девочка никак не могла остановиться.

– Вы знаете, как мама любит жаловаться. Она сначала сама начнет что-то делать тяжелое, пока нас дома нет, а потом начинает выговаривать, что мы бездельники и эгоисты, что она для нас старается, а мы ей не помогаем. А я же не виновата, что не успеваю с утра полы помыть, потому что я в школу ухожу, – ребенок продолжал тихонько всхлипывать. – И так каждый день. Она вздыхает и вздыхает, как она устала и работать, и убираться, и гладить. А когда мы ей предлагаем помочь, говорит: «Не надо, я сама».

...Буквально на днях узнала название этого явления – бытовой мазохизм. Цель – загнать себя, достать домашних, страдать и обвинять других в собственноручно созданных страданиях. Процент «страдаю­щих», к сожалению, велик. Откуда пришла эта «культура», непонятно, видимо, все же из головы. Хорошо бы, если б и головы свои они вымывали так же, как полы.