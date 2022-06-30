Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?

Тратить меньше, а получать больше – о таком наверняка мечтает любой предприниматель, не только фермер. Между тем, несмотря на все уговоры, пойти «другим путем» в Туркестанской области решились лишь три хозяйства из нескольких тысяч.

В растениеводстве тратить меньше для достижения высоких урожаев оказалось возможным при условии замены традиционного способа выращивания сельскохозяйственных культур на другой, менее затратный, да к тому же более щадящий для почвы.

Сколько встреч, семинаров и личных бесед провел с фермерами доктор сельскохозяйст­венных наук, академик, профессор Досымбек Сыдык – не перечесть. Ученый, работающий над исследованием различных технологий обработки почвы и выращивания агрокультур в нынешних сложных природно-климатических условиях, с начала двухтысячных годов твердил земледельцам, что работать, как прежде, с каждым годом будет все сложнее и в конце концов станет невозможно.

В последние годы мировое земледелие идет по пути ресурсосбережения: необходимо экономить поливную воду, электроэнергию, меньше проводить агротехнических операций... Как этого добиться? Способ есть, и он уже давно и успешно применяется в развитых странах – нулевая технология. Это метод, при котором перед севом не проводится никакой обработки почвы. Просто при помощи сеялки с мощными дис­ками зерно сразу заделывается в землю на нужную глубину и слегка присыпается.

– Я бывал во многих странах и могу сказать, что своими глазами видел: большинство крупных и средних сельхозпроизводителей переходят именно на нулевую технологию, – говорит Досымбек Сыдык. – На юге Казахстана мы начали заниматься этим только в 2006 году, а в США новым способом на тот момент уже возделывалось около 27 миллионов гектаров. Канада, Аргентина, Бразилия в настоящее время лидеры по внедрению данной технологии.

Ведь такой способ обработки земли повышает содержание в ней гумуса, поскольку почвенные микроорганизмы при отсутствии доступа кислорода накапливают органику и тем самым улучшают плодородие. А при вспашке мы, наоборот, даем доступ кислороду и тем самым окисляем органические вещества. Способствует оскудению земель и ветровая эрозия, когда частицы вспаханной сухой почвы разносит ветром на километры.

К слову, в Казахстане уже имелся горький опыт времен освоения целинных и залежных земель, когда распашка гигантских пространств из-за выветривания едва не обернулась масштабной экологической катастрофой.

– Тогда мы, ученые Казахского НИИ зернового хозяйства, получившего впоследствии статус всесоюзного и названного именем Александра Барае­ва, создали почвозащитную систему земледелия, заменившую традиционную пахоту. Поэтому, когда пришло время, за изучение нулевой технологии я взялся с большим интересом и энтузиазмом, – вспоминает профессор. – Сначала мы с коллегами убедились, что при нулевой технологии в нашем регионе можно получать ежегодно, независимо от климатического фактора, урожайность не ниже, чем при традиционном способе, при этом значительно сокращая прямые затраты. Согласно нашим исследованиям, их снижение составит 32–42 процента.

То есть при сегодняшних расценках на каждом гектаре посева можно будет сэкономить около 25 тыс. тенге. С тысячи гектаров экономия составит уже более 20 млн тенге. Очень солидные деньги высвобождаются, согласитесь. А ведь проб­лема с финансами для фермера существует постоянно: дороговизна энергетических ресурсов, рост цен на дизтопливо, запас­ные части и прочее.

Выйти из положения можно, до минимума сократив предпосевную обработку почвы, что и является как раз основой нулевой технологии. При таком способе выращивания сельскохозяйственных культур, помимо сокращения расходов, от ветровой эрозии сохраняется почва, сберегается влага, собравшаяся за осенне-зимний период. И это не менее важно, поскольку летом осадков на юге Казахстана очень мало, их совершенно недостаточно для нормального роста и развития любой сельскохозяйственной культуры.

По словам Досымбека Сыдыка, в своих исследованиях ученые для начала выделили три культуры: озимую пшеницу, сафлор и люцерну. Пшеницу выбрали, потому что хлеб, как говорится, всему голова. Сафлор – диверсификационная культура. В последние годы в связи с ростом цен на растительное масло спрос на него повышается, поскольку по своим пищевым и прочим качествам сафлоровое масло не уступает подсолнечному.

Ну а люцерна – всем известная кормовая культура, которая, обеспечивая животных грубыми и сочными кормами, является к тому же еще и фитосанитарной. В ней – большой запас элементов питания, необходимых для плодородия земли.

Так, за три года люцерна накапливает в почве 180–200 кг азота на гектар, около 70 кило фосфорных и калийных удоб­рений. Кроме того, она имеет способность снижать температуру воздуха. Давно известно, что на люцерновом поле прохладнее на полтора-два с половиной градуса, чем на любом другом.

– Определившись с растения­ми, с 2006 года мной были заложены стационарные опыты – короткоротационные сево­обороты, приемлемые для использования в мелких и средних фермерских хозяйствах: трех-, четырех- и пятипольные, – рассказал профессор. – Это необходимое условие, ведь вся технология должна вестись на фоне научно обоснованных севооборотов. Только так можно поддерживать плодородие почв, улучшать ее фитосанитарное состояние и получать конкурентоспособную, качественную продукцию растениеводства.

Результаты превзошли все ожидания. Тогда я стал ездить по районам и убеждать руководителей хозяйств попробовать работать по-новому. В 2017 году наконец убедил одного фермера посеять озимые по-новому. Это был депутат областного маслихата, руководитель ТОО «Сапа» Нуржан Аширов.

В общем, к 2020 году площади посева по нулевой технологии в этом хозяйстве достигли 1 500 га. Глядя на то, какие урожаи собирает на своих полях депутат и фермер, работать по-новому решили еще два Казы­гуртских хозяйства – «Уш бастау» и «Айкожа». Так, в нынешнем году в ТОО «Уш бастау» под озимой пшеницей, посеянной по нулевой технологии, занято уже 538 га, в ПК «Айкожа» – более тысячи га. Но, к сожалению, три хозяйства на всю область – это капля в море. Остается лишь продолжать убеж­дать и надеяться, что опыт первых поможет и остальным сделать правильный выбор.

В том, что выбор в пользу нулевой технологии сделан действительно правильный, глава ТОО «Уш бастау» Арын Калшабеков теперь ничуть не сомневается. Хотя и ему решение изменить традиционному способу сева далось нелегко.

– Сейчас в сельскохозяйственном мире «гуляет» несколько новых технологий, – говорит фермер. – Это и «ноу-тил» (нулевая технология), и «стрип-тил» (промежуточная) и так называемая «минимальная технология». Мы думали о том, что надо бы попробовать работать по-новому, но не решались. И Досеке как ученый предлагал, но все равно сомнения одолевали. А потом, четыре года назад, Нуржан Аширов, областной депутат, у которого хозяйство ТОО «Сапа» в нашем Казыгуртском районе, начал с академиком Сыдыком работать по переходу на нулевую технологию. Мы, конечно, внимательно наблюдали, что у него получится. Теперь в том хозяйстве все поля полностью переведены на нулевой метод выращивания, и мы следом за ним пошли. То есть кто-то должен был сделать первый шаг.

И это при том что сам Арын Калшабеков в растениеводстве человек не случайный – по образованию агроном, получивший высшее образование в Алматы. Так стоит ли удивляться, что другие принимают новшества с опаской?

– Есть у этой технологии и еще одна очень выгодная особенность, – продолжает руководитель хозяйства. – Дело в том, что озимую пшеницу мы обычно сеем после уборки сафлора. Но без хорошего дождя вспахать землю невозможно. А пока в наших краях летом дождя дождешься, чтобы земля намокла, уже оптимальные сроки сева проходят. При нулевой же технологии засеять без вспашки, без лишних затрат можно легко и быстро. За день одна сеялка засевает в две смены по 50–60 гектаров. Все эти факторы в совокупности привели нас к переходу на нулевые технологии и к покупке двух бразильских сеялок, предназначенных для такого сева. Стоили они нам по 16 миллио­нов каждая. Уплатили еще и утильсбор, НДС. Но, как и сказал Досеке, за два-три года все эти затраты полностью окупятся. В итоге в прошлом году мы по-новому засеяли 100 гектаров.

Если помните, тогда была сильная засуха, и пшеница из-за нехватки влаги на традиционных полях взошла очень поздно. В этих условиях нулевая технология показала свое явное преимущество. Потому что из-за сохранности влаги на «нулевых» полях озимые взошли дружно и своевременно.

Когда пришло время жатвы, на площадях, засеянных по нулевой технологии, с одного поля было получено 17 центнеров, с другого – по 18 центнеров на круг. А где сеяли по классической технологии, взяли по восемь центнеров. На паровом же поле вышло максимум по 13 центнеров с га. И это еще неплохо, ведь в некоторых хозяйствах соседи получили по три-четыре центнера, а большинство полей вообще не убрали, ибо зерно там даже не образовалось.

– Вот когда стало очень наглядно видно, насколько нулевая технология дает выгоду земледельцам, – говорит Арын Калшабеков. – Так что в этом году мы под нее отдали уже 550 гектаров. Кстати, при Советском Союзе наш бывший совхоз «Куюкский» на 70 процентов относился к необеспеченной богаре. И только на 30 – к обеспеченной. И, представьте, что при этих суровых условиях ныне покойный главный агроном Сахан-ага Тлеубердиев получал на круг по 30 центнеров со всех 8,5 тысячи гектаров. Это достижение до сих пор никто не может повторить. Вот такой был профессионал!

Возможно, когда-нибудь благодаря внедрению новых технологий нам все-таки удастся достичь подобного результата. Если же говорить о других причинах, почему мы увеличили площадь под новую технологию, то это возможность исключить паровые поля. Ведь в нынешнее время паровать, держать землю пустой – экономически невыгодно. И, конечно, очень важную роль играет экономическая составляющая. Представьте, по традиционной технологии нужно сначала вспахать землю, израсходовав на каждый гектар 25 литров топлива, потом дважды маловать – это еще по 45 литров, потом бороновать, потом посеять. А по нулевой все это исключается. Нужно только посеять и – все!

То есть тратишь 25 литров топ­лива и посев на гектаре земли закончился. Так что могу сказать совершенно уверенно: ни разу не пожалели о переходе на нулевую технологию сева.

Вообще-то суть нулевой технологии состоит в том, чтобы не вмешиваться в биохими­ческие процессы в почве, только регулировать их. Ведь еще много лет назад академик, агроном-полевод Терентий Семенович Мальцев сказал: «Если кто переворачивает пласт земли, вмешивается в биологические процессы почвы – это преступник № 1». Он очень критически относился к классической технологии, и теперь его точка зрения доказывается на практике.

Конечно, есть у этого инновационного метода и свои особенности, которые нужно обязательно учитывать. Например, при нулевой технологии, исключающей вспашку, не только восстанавливается и увеличивается плодородие, но и растет число болезней и вредителей. Поэтому аграриям нужно более внимательно следить за своими полями, уделять должное внимание химической обработке и химической прополке. Но это еще не самое серьезное препятствие, тормозящее внедрение новшества. Заботиться о своих посевах рачительные хозяева и так привыкли. Фермеров останавливает то обстоятельство, что одно из основных условий нулевой технологии – необходимость оставлять солому на поле.

– Сейчас, после жатвы, мы солому собираем, прессуем и продаем населению, – говорит Арын Калшабеков. – А при нулевой технологии остатки растений нужно измельчать и разбрасывать по полям, то есть мульчировать почву. Именно так работают все полеводы в Америке, Канаде и других передовых странах. Там уже лет тридцать запрещается выводить на поля комбайны с копнителями – только с измельчителями. Благодаря этому в течение пяти-шести лет почва становится обогащенной органическими удобрениями, неотличима почти от чернозема: мягкая, рыхлая, плодородная.

Идешь по полю как будто по лесу – под ногами почва пружинит. Ведь солома, разбросанная по полю, задерживает влагу, помогает ей впитаться, перегнивает и подкармливает землю. Мы же не можем себе этого позволить. Ведь те люди, которые дают нам земельные наделы, каждый год требуют в виде арендной платы солому для своего скота. Если мы не будем обеспечивать их соломой, они просто заберут у нас свои земельные наделы. Так что это, пожалуй, и есть самая главная причина задержки внедрения нулевой технологии в южных регионах нашей страны.

Между тем в северных и цент­ральных регионах Казахстана по нулевой технологии уже возделывается более 3 млн га. А по водосберегающей технологии, по данным Министерства сельского хозяйства, – свыше 11 млн га. Так, может быть, и туркестанские земледельцы, глядя на «пионеров» и скрупулезно взвесив все «за» и «против», все-таки решатся отойти от привычных правил и начнут, наконец, получать за свой труд достойную награду в виде богатого урожая?