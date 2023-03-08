Призвание – пекарь

На неделю раньше в этом году проснулись наурзумские суслики, а значит, весна в Костанайской области обещает быть ранней и теплой
В Кызылорде 90-летняя учительница и общественница Алма Акдаулетова принимает поздравления с Международным женским днем и днем рождения
Римма Рамазанова – не только мастер спорта международного класса по парашютному спорту, многократный призер всевозможных чемпионатов, но еще и прекрасная мама четверых детей
Неунывающий водитель автобуса Мунсыз Тлегенова с улыбкой утверждает: «Если надо – любого обгоню!»
Встретив их на улице, ни за что не поверишь, что это одни из лучших сотрудников специального отряда быстрого реагирования. И только увидев, как они соревнуются в стрельбе и спорте, понимаешь, что внешность ох как обманчива
Цирк уехал, дрессировщики остались
Первая ракетка Казахстана и десятый номер женского мирового рейтинга Елена Рыбакина всегда особое внимание уделяет проблемам домашних животных
Все знают о работе спасателей, но мало кто задумывается о том, как обеспечивается их «тыл»
Три симпатичных собаки хаски проживают в городской квартире астанинцев – Любови, ее супруга и дочери-школьницы
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Женщина на поле – к урожаю
Идут сельчанки в бизнес
Увидеть красоту и подарить ее людям
И конечно, цветы...
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
С капитаном определились
Весна, тюльпаны, пенье птиц!
С детства мечтала о форме
Лучший символ весны
Все то, чем она живет
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
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Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
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"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области