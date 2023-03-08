Призвание – пекарь

Приехала я как-то в родной райцентр Теренозек. И мама, угощая меня домашними вкусностями, невзначай заметила: «Смотри, какой замечательный хлеб печет моя ученица. Легкий, пышный, вкусный...».

Мама – сельская учительница, строгая и справедливая. Никого зря хвалить не станет.

Вот и заглянула я в аул Кундыз­ды, что через дорогу от нашего райцентра, к Гульжан Абдигаппаровой. На выпечку того самого хлеба посмотреть.

Честно говоря, подивилась тому, как много труда вкладывается в выпуск обычных буханок первого сорта. Наблюдала в подробностях. Как хрупкие женщины муку отмеривают, взвешивают, как месят тесто, укрывают его, чтобы в тепле «подошло», как «раскидывают» на порции для каждой булки, пекут, хлопоча у обычных плит.

Гульжан делала все ловко. Видно было: свое дело знает. И хотелось, чтобы все у нее, матери уже тогда немаленького семейства, сложилось хорошо. Чтобы бизнес пошел в рост. А у людей талантливых, влюбленных в свою работу, так и происходит: накапливается опыт, и дело спорится…

Нынче, два десятилетия спус­тя, в свой очередной приезд в Терен­озек я смогла в этом убедиться, увидев, как по поселку снует фургончик с надписью «Айша», развозя свежую выпечку. В магазинах под стеклом красовались роскошные торты от опытного теперь уже не только пекаря, но и кондитера Гульжан Абдигаппаровой. Люди ее хвалят.

– Никто никогда не жаловался на то, что хлеб, булочки или торты от Гульжан невкусны, – говорит местный житель Серик Ахметов. – Она работает для людей так, как будто это ее домашние... На совесть!

И в этом, наверное, и есть секрет успеха. Но интересно было узнать, когда и как ее хлебный бизнес пошел на взлет? Ведь у меня сохранилось воспоминание только о помещении из двух комнат, машине, купленной мужем Гульжан в кредит, чтобы развозить хлеб...

Оказалось, со временем предприимчивая сельчанка решила расширить ассортимент и параллельно выпускать кондитерские изделия. В 2010 году зарегистрировала ИП «Айша» и, воспользовавшись мерами гос­поддержки, стала брать заказы на изготовление сдобы и тортов для семейных торжеств. Сегодня это ИП поставляет кондитерскую продукцию поч­ти в 20 торговых точек.

Но главную позицию в бизнесе Гульжан Абдигаппаровой по-прежнему занимает выпечка хлеба. Несколько лет назад в рамках «дорожной карты» бизнеса через фонд «Даму» предпринимательница получила льготный кредит, расширила бизнес. Построила цех, где сегодня работают более 10 человек. И теперь тут еже­дневно выпекают по 1 000 булок хлеба и 300 лепешек.

– Хорошее, конечно, начинание, – говорит наша героиня. – Но только каждому, кто берется за пекарское дело, нужно знать, что это божественная миссия – кормить народ. И делать здесь что-то на тяп-ляп нельзя, хлебушек этого не простит. А прибыль приходит с опытом, репутацией и устойчивым спросом.

В мире, между прочим, насчитывается около 8 тыс. популярных в разных странах видов хлеба и до полутора миллионов рецептов сладкой выпечки. И возможно, что мы еще увидим, как в цеху талантливой и трудолюбивой Гульжан из Теренозека рождаются итальянская чиабатта, русские сырцовые пряники, белорусские сахарные коврижки, кыргызская санза, американские пончики...

Тем более что в семейном бизнесе Гульжан уже помогают ее сын и дочь.